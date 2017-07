Luciana Salazar habló por primera vez a través de un audio tras la noticia de su maternidad, a través del alquiler de vientre en Estados Unidos.

La ex mujer de Martín Redrado contó que Leah, la mujer que le subrogó el vientre, está un "poquito descompuesta" pero no por el embarazo sino por otra cuestión de ella, pero que eso no está incidiendo en el embarazo.

"Nada está afectando a Matilda, así que espero que se recupere pronto", comentó en Infama. "Matilda está creciendo rodeada de mucho amor por todos lados. Estamos todos muy bien, con mucha ansiedad. Y yo estoy organizando toda mi vida... Matilda me está llevando mucho tiempo de organización, de cosas, de ver casas. Eso...", aseguró.

