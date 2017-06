Mató a su novia de 24 puñaladas y le dieron 19 años de prisión

Este mediodía, el tribunal colegiado compuesto por los jueces Mariano Nicosia, Raquel Tassello y Daniela Arcuri, dio a conocer la resolución respecto del monto de pena a imponer al condenado Mario Díaz.

El hombre por mayoría fue declarado autor penalmente responsable del delito de "homicidio simple" en perjuicio de Valeria Palma, por el hecho acontecido en el interior de un inquilinato del barrio Máximo Abásolo ocurrido el pasado 27 de agosto de 2016.

Considerando las circunstancias agravantes y atenuantes para el caso la fiscal solicitó al tribunal la pena de 20 años de prisión para Díaz. En tanto que la defensa el mínimo correspondiente al delito, es decir 8 años de prisión. Para el fallo los jueces consideraron acreditada la materialidad y la autoría del hecho en cabeza del imputado Díaz en forma unánime; en tanto que por mayoría de las juezas Tassello y Arcuri consideraron que Díaz comprendió sus actos al momento del hecho. Pero, el juez Nicosia sostuvo que no tenía pleno dominio de su conciencia.

EL CRIMEN DE VALERIA

El ilícito por el cual se señala a Diaz ocurrió el pasado 27 de agosto de 2016, siendo aproximadamente las 23:20 horas, en el interior de un inquilinato ubicado sobre la calle Ignacio Rucci en el barrio Máximo Abásolo. Allí, vivía el imputado Mario Díaz y la víctima Valeria Palma. Esa noche, luego de una discusión el imputado toma un martillo y comienza a golpear con fuerza a la víctima.

Después de escuchar los gritos de la jovencita, intervieno el dueño del inquilinato y le quitó el martillo a Díaz; pero éste sigue agrediendo a la víctima con un cuchillo provocándole múltiples heridas en el rostro, pérdida de masa encefálica y 24 lesiones punzo cortantes en el tórax y abdomen. Palma falleció como consecuencia de un shock hipovolémico irreversible producido por las múltiples heridas.

ARREPENTIDO

En el mes de agosto del año pasado en medio del proceso judicial, luego de la imputación que hizo la fiscal, la jueza Suárez le dio a Díaz la oportunidad de hablar a la que accedió. Por entonces, el asumió su responsabilidad en el crimen. "Yo quiero declarar que no me acuerdo nada del hecho –comenzó diciendo Díaz. Tengo convulsiones y estaba todo bien ese día con mi pareja, pero no sé, se me nubló la vista y cuando recuperé el conocimiento tenía los vendajes y estaba herido. Me arrepiento demasiado de haber hecho esto porque estábamos empezando una familia con mi pareja y ella siempre ha sido una mujer que me ha dado una mano, más cuando me agarraban las convulsiones en los trabajos y terminaba internado con la columna quebrada o la muñeca quebrada. Ella siempre me ayudaba. No entiendo por qué hice esto, le juro estoy completamente arrepentido. Ese día no había tomado pastillas ni nada, estaba todo bien", aseguró la única vez que habló del hecho.