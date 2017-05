El Patagónico | Deportes | BOXEO - 08 mayo 2017 Matthysse se fue de Las Vegas con dos cinturones del peso Welter "La Máquina" trelewense se impuso por nocáut técnico en el quinto round al estadounidense Emmanuel Taylor. La pelea era sin título alguno, sin embargo, los organizadores le acreditaron al chubutense los títulos Internacional de la OMB e Intercontinental de la AMB.

El boxeador argentino Lucas Matthysse logró la noche del sábado un triunfo contundente y espectacular al noquear técnicamente en el quinto round al estadounidense Emmanuel Taylor, en una pelea desarrollada en el T-Movile Arena de Las Vegas.

El chubutense Matthysse definió el pleito en el quinto capítulo cuando descargó una andanada de golpes con potencia y precisión ante un rival que a pesar de que se levantó -muy sentido y sangrando de las fosas nasales y la boca-, escuchó toda la cuenta por parte del discreto árbitro local Jay Nady.

Matthysse fue dominador absoluto de las acciones desde el comienzo. A pesar de que el norteamericano le produjo un corte intencional en el párpado del ojo derecho en el tercer asalto -no fue sancionado-, no detuvo su intensidad y hasta derribó a Taylor en con un uno-dos en esa vuelta.

"La Máquina" de Trelew regresó íntegro a un cuadrilátero tras 19 meses de inactividad. En el nuevo peso (Welter) demostró que su potencia está intacta y hasta se lo vio más calmo para definir ante un difícil rival que nunca había perdido por nocáut.

Matthysse de 34 años, ex campeón interino Superligero del CMB, subió a la categoría inmediata superior para desarrollar su carrera en lo sucesivo.

La última pelea que había disputado había sido derrotado por nocáut en 10 rounds por el ucraniano Viktor Postol en el StubHub Center de Carson, California, el 3 de octubre de 2015 por el título superligero del CMB.

Con esta victoria, Matthysse elevó su historial a 38 victorias (35 por la v­a rápida) y 4 derrotas.

Por su parte Taylor, oriundo de Edgewood Arsenal, Maryland, quedó con un récord de 20 triunfos (14 ko) y cinco derrotas.



CAMPEON CON DOBLE TITULO



Matthysse se acreditó los títulos Internacional de la OMB e Intercontinental de la AMB, de la división Welter, confirmaron ayer los organizadores.

En principio se había anunciado que Matthysse y Taylor iban a combatir dentro de la división Welter y sin título en juego. Pero finalmente los organizadores del espectáculo; Golden Boy Promotions de Oscar De la Hoya, decidieron que se dispute por los cinturones vacantes Internacional de la OMB e Intercontinental de la AMB.

Esta victoria obtenida por el chubutense lo coloca en posiciones importantes de los escalafones de los organismos que rigen el boxeo mundial, tanto de la OMB y AMB, como el CMB y la FIB.



