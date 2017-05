Matthysse tuvo un sorprendente recibimiento en Las Vegas

Entre la música de los mariachis y rodeado de promotoras, en el hall central del MGM Grand de Las Vegas recibió a los protagonistas del megaevento que, el sábado, tendrá frente a frente a dos de los máximos exponentes del pugilismo azteca: Saúl "el Canelo" Álvarez y Julio César Chávez Jr.

Como si se tratase de un mexicano más, Lucas Matthysse fue ovacionado y aclamado por la afición de México, que no paró de corear su nombre y de pedirle fotos y autógrafos. Vestido de ropa de gimnasia color azul, "la Máquina" le agradeció a los fanáticos y aseguró que está listo para enfrentar a Emmanuel Taylor, el sábado, en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

"Estoy muy contento de volver a Las Vegas. Es un orgullo muy grande que me reciban así. Pueden esperar el Matthysse de siempre", dijo y dejó en claro que esta vez está dispuesto a dejar todo para derrotar a Taylor. "Me he preparado muy bien. He venido a ganar y a llevarme el triunfo para Argentina". Consultado, sobre Taylor el argentino no hizo alarde y evitó las frases picantes, apenas acotó: "Es un buen rival, un buen boxeador".

"QUIERO SER EL CAMPEÓN DEL MUNDO"

En una entrevista con "A la vera del Ring", el chubutense habló de las proyecciones que tiene de la mano con la pelea del sábado y advirtió que tiene deseos de continuar entrenando y no volver a bajarse del ring.

En cuanto, a la estrategia que va a elegir para abordar a Tylor, Matthyse indicó que no habrá cambios en su estilo. "Se van a encontrar con el de siempre, mi estilo no va a cambiar en nada. Voy a salir a buscar la pelea como lo hago siempre. Estoy aprendiendo cosas nuevas, sí, pero un estilo no se cambia de un día para el otro. Me estoy preparando bien para traerme el triunfo.

El chubutense, además vaticinó una velada especial y remarcó su admiración hacia Canelo. "Me gusta mucho el Canelo, me encanta porque es tiempista y te pega cuando quiere, y Chávez aguante todo. Va a ser una pelea muy dura. Ojalá pueda pelear con el Canelo, pero estamos en el mismo equipo: a los dos nos maneja Golden Boy Promotions. Primero, quiero pasar esta pelea y, después, pensar en cosas grandes"-

¿Hasta cuándo tendremos Lucas Matthysse?, fue la pregunta que sirvió para que Matthyse ratifique su voluntad de continuar arriba del ring. "Siempre dije que iba a seguir hasta que no tuviera ganas de entrenarme, y hoy lo estoy haciendo muy bien, con muchas ganas. Me levanto todos los días a las siete de la mañana. Seguramente voy a hacer un par de peleas más, porque es lo que quiero: hacer un par más y retirarme".

A Lucas, le quedá un solo sueño en su carrera: "Volver a ser campeón mundial", dijo. Ese es mi sueño, eso es lo que quiero. Cuando fui campeón interino, lo disfruté pero no mucho, así que voy a buscar eso, quiero ser campeón del mundo".