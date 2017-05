Matthysse volvió a Chubut y en caravana recorrió su barrio

El mejor regreso es el que afronta por estos días Lucas Matthysse después de un año y medio alejado de la actividad y con una caída ante Víktor Postol, el trelewense recuperó este fin de semana su lugar como una promesa del boxeo argentino.

El sábado, en el quinto asalto terminó con el estadounidense Emmanuel Taylor, en el "T-Mobile Arena" de Las Vegas. Con los cinturones en su poder, Matthysse se colgó la camiseta de los "Defensores de las Mil", el equipo de su barrio como una forma de tener cerca a los que dejó en Trelew. Hoy alrededor de las 15, volvió a pisar las calles del barrio.

Se organizó con amigos y familiares una caravana para compartir el triunfo con el barrio. Antes de la recorrida, Matthysse habló con radio Cadena 3 de la Patagonia y señalo que está preparado para pelear con los mejores. "Hay que hablar con la gente del Golden Boy y que definan".

En cuanto, a los rumores sobre un posible enfrentamiento para fin de año, el boxeador señaló: "Si me dicen que tengo que pelear en septiembre, me iré a prepararme más tiempo a EE.UU, soy un boxeador y voy a pelear con el que me pongan", dijo.

Lucas, se quebró rodeado de amigos y familiares, e indicó que su descanso incluye compartir tiempo con los más cercanos. Y recordó que su alejamiento del ring después de Postol tuvo que ver con eso. "Ese tiempo me sirvió para pensar para descansar, no era fácil volver, si me subía a un ring y perdía, perdía todo".