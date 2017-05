El Patagónico | País/Mundo - 06 mayo 2017 Mauricio Macri: "si dejamos las diferencias políticas de lado se consiguen estas cosas" El Metrobus La Matanza, inaugurado por el presidente, es el primero que circula en una ruta nacional, sobre una traza de 16 kilómetros. Beneficia a unos 240 mil pasajeros que a diario viajan por esa línea. La obra, que se inició en diciembre de 2015, recorrerá 40 estaciones sobre la ruta Nacional 3.

Mauricio Macri volvió por tercera vez a La Matanza desde que asumió la Presidencia. Acompañado por María Eugenia Vidal y por Guillermo Dietrich, el jefe de Estado llegó hasta el municipio más poblado de la provincia de Buenos Aires y fue recibido por la intendente Verónica Magario, la favorita de Cristina de Kirchner para postularse a una banca en el Senado de la Nación.

Durante el acto en el que inauguró el Metrobus en esa localidad, Macri afirmó que "se puede ir de la Argentina del atajo, a la del trabajo". Hasta la estación llegó a bordo de un colectivo de la línea 96, que tendrá parada allí.

"Si dejamos de lado las diferencias políticas y nos ponemos a trabajar para la gente y ponemos la energía en construir y no en confrontar, este tipo de cosas son las que se logran", sostuvo el mandatario.

Macri ya fue a La Matanza a inaugurar una ampliación de la fábrica de gaseosas Manaos y a supervisar las obras del Metrobus. En su primera incursión, animó una polémica con Magario, a quien no dejaron entrar a esa planta industrial de bebidas durante la recorrida presidencial. Para evitar incidentes con el peronismo bonaerense, en la noche del miércoles Ceremonial de Casa Rosada se comunicó con Magario para formalizar la invitación al estreno del Metrobus que ayer protagonizarán Macri y la gobernadora de Buenos Aires.

El Metrobus La Matanza será el primero sobre una ruta nacional, sobre una traza de 16 kilómetros que beneficiará a unas 240 mil pasajeros que a diario viajan por esa zona. La obra, que comenzó en diciembre de 2015, recorrerá 40 estaciones sobre la Ruta Nacional 3, entre la 21 y el partido Presidente Juan Domingo Perón, históricamente utilizada por automóviles, camiones y alrededor de 21 líneas de colectivos con un total de 50 ramales.

"Esta es la mayor obra de infraestructura que estamos haciendo en el conurbano para mejorar el transporte público. Metrobus La Matanza no sólo va a significar menos tiempo de viaje para los 240.000 usuarios sino también la transformación de los barrios, para mayor seguridad vial y pública", había afirmado a la prensa el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, durante una visita para supervisar las obras.

Se espera que el proyecto, que requirió una inversión de 1.700 millones de pesos, redunde en un ahorro en el tiempo de viaje del 15% para los autos y del 27% para colectivos. Las autoridades calculan que la obra mejorará la seguridad y pondrá en valor seis barrios: Lomas del Mirador, San Justo, Isidro Casanova, Gregorio de Laferrere, González Catán y Virrey del Pino, que contarán con nuevo mobiliario urbano, veredas, señalización, más iluminación y cruces peatonales seguros.

El jueves, en una nueva incursión en territorio bonaerense, el ministro de Educación y Deportes de la Nación, Esteban Bullrich, se reunió con intendentes, principalmente del conurbano bonaerense, para presentar "Asistiré", la nueva iniciativa de su cartera que busca facilitar la reescolarización de niños y jóvenes.



LA FORMULA "CAMBIEMOS"

Bullrich es el nombre que suena más fuerte para encabezar la lista de candidatos de senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires de Cambiemos, acompañado por la titular de Acumar, Gladys González. El funcionario nacional -que estuvo acompañado por el titular del ANSES, Emilio Basavilbaso, y el ministro provincial de Educación, Alejandro Finocchiaro- hizo base, esta vez, en Almirante Brown, y su visita al distrito fue la cuarta en un mes para presentar el programa educativo.

De la actividad participaron el intendente anfitrión, Mariano Cascallares; Néstor Grindetti (Lanús); Alejandro Granados (Ezeiza); Esteban Gómez (San Vicente) y Jorge Etcheverry (Lobos). "Asistiré" es un programa que trabaja en forma conjunta con las provincias, los municipios y las organizaciones de la sociedad civil para buscar e identificar a los niños y jóvenes no escolarizados y ofrecerles la atención requerida para su vuelta a la escuela.

El ministro Bullrich afirmó que "un millón y medio de jóvenes demandan una solución personalizada", en referencia al programa, en tanto que Basavilbaso aseguró que "la ANSES, con Progresar, colabora a cubrir a los jóvenes que desertaron de la escuela y ayuda a los chicos que todavía no encontraron una proyección". La semana pasada, Bullrich había presentado "Asistiré" a intendentes bonaerenses en los partidos de Campana, La Plata y Malvinas Argentinas.

