Mauricio Toni: "tengo un gran recuerdo de la CAI" Debutó el último fin de semana en la Primera de Vélez Sarsfield, club al que llegó luego de un paso por River Plate y tras haberse iniciado futbolísticamente en la Escuela de Fútbol de la Comisión de Actividades Infantiles y en las divisiones inferiores del club. El central dialogó con el Departamento de Prensa "azzurro" y recordó su infancia en la institución y su recorrido junto a otros jugadores como Tomás Conechny, Pablo Ruiz, Bruno Varela y Brian Orosco.

Ya terminaba el partido en Tigre por la 27ª fecha del Torneo de Primera división del fútbol argentino; Vélez Sarsfield ganaba 2 a 0 al equipo homónimo de la costa de Buenos Aires y faltaban unos segundos para el pitazo final. Por el carril izquierdo llegó la última chance para aumentar el marcador: Mauricio Toni recibió y habilitó a Mariano "El Tanque" Pavone que definió ante la salida del arquero. En el festejo el central comodorense se estrechó en un fuerte abrazo con el goleador en lo fue el cierre de su debut profesional con la camiseta del 'Fortín'.

¿Pero quién es este joven prácticamente desconocido en el mundo del fútbol comodorense que dio sus primeras pinceladas en la ciudad?

Mauricio Toni tiene 19 años, nació en Comodoro Rivadavia y hasta los 11 años vivió en el barrio El Mirador de Rada Tilly. A esa edad pegó el salto a Buenos Aires, luego de haber iniciado su formación en la CAI (Comisión de Actividades Infantiles), donde asegura que aprendió todo lo que sabe.

"Bebote" como lo apodan sus compañeros, inició su camino en el la Escuela de Fútbol del club a los 5 años. Allí fue visto por Fabián Salazar, técnico fallecido en 2012, quien lo sumó al Torneo Infantil de la CAI y posteriormente a las divisiones inferiores del club a través de un selectivo.

Toni compartió vestuario con otros jugadores como Tomás Conechny (San Lorenzo), Pablo Ruiz (San Luis, Chile), Bruno Varela (CAI) y Brian Orosco (CAI), una etapa muy linda, según describe. "Fabián fue mi primer técnico a los 9 o 10 años, él me llevó a cancha de 11 con un selectivo que se formó para jugar en cancha grande. Así arranqué y empezamos a entrenar en la cancha de sintético que hay sobre la ruta (ex CAI 2). Me acuerdo que el técnico nos llevaba a correr por la zona del basural y estar en la CAI era muy lindo, era un orgullo estar ahí" comentó.

Mauricio asegura que siempre jugó de central, aunque en el fútbol infantil también jugaba de cinco. A los 11 tuvo la posibilidad de probarse en River Plate luego de que los dirigentes del "millonario" lo vieran en el video de un torneo que disputó con la CAI.

Así viajó a un certamen que el club de Núñez jugó en Sunchales. Luego sumó otros dos torneos y posteriormente se sumó a las divisiones inferiores de River, dejando sus estudios en el Colegio Austral, la CAI y Comodoro Rivadavia.

Toni vivió dos meses en la pensión del club y luego su familia se mudó con él a Buenos Aires algo que resultó fundamental para la por entonces joven promesa.



SU PASO POR EL CLUB Y EL DEBUT



Mauricio no duda en afirmar que le quedaron gratos recuerdos de la CAI, entre ellos haber salido campeón en Trelew de un certamen que disputó junto a Conechny, Ruiz y Varela. "Creo que la formación que tuve me ayudó mucho para estar donde estoy, me enseñaron muchas cosas, tuve gente que siempre estuvo conmigo. Fabián me enseñó mucho, por eso me dolió que se fuera aunque no lo veía hace tiempo. Fue él que me enseñó todo, tengo grandes recuerdos de mi infancia en la CAI, siento que salí de la CAI", sentencia.

Cada tanto el joven vuelve a Comodoro Rivadavia a visitar a sus abuelos, tíos, primos y demás familiares que le quedaron en el sur de la Patagonia. Por supuesto durante estos últimos días ellos han sido su contacto más frecuente con esta parte del país luego de un buen debut.

"Estaba tranquilo. Ya venía concentrando hace cuatro partidos: con Central primero concentré de 19 y quedé afuera del banco; después para el partido de Copa Argentina, contra Alem, fui al banco; con Quilmes tampoco me tocó entrar y ahora se dio y por suerte se pudo ganar", celebra.

Toni asegura que es "tiempista, que su fuerte es el juego aéreo y que le gusta salir con la pelota por abajo". Sin embargo, sabe que su presente es solo es el inicio de un lugar camino. "Esto es día a día, tengo que entrenar. Ahora vuelve Fausto Grillo y tengo que seguir entrenando. Este es el comienzo y soy un pibe todavía, lo tengo bien claro. Pero no me relajo, siempre me gusto entrenar", sentenció este joven que tiene como referentes a Javier Pinola y el alemán Mats Hummels.



