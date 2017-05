El Patagónico | País/Mundo | POLITICA - 08 mayo 2017 Máximo Kirchner advirtió que no la descarten a Cristina como candidata Relativizó los dichos de la ex presidente, quien antes de viajar a Europa manifestó que se excluía "de la reconstrucción de la Argentina". Para el diputado nacional esa expresión no significa que se haya bajado de las elecciones de octubre.

El diputado nacional Máximo Kirchner salió ayer a relativizar los dichos de su madre, Cristina Fernández, quien antes de viajar a Europa, el viernes, había dicho que se excluía "de la reconstrucción de la Argentina". Afirmó que la ex presidente se "autoexcluye de la feria de vanidades de la política".

Cristina Kirchner había dado una charla ante representantes sindicales en el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), en donde insinuó que no sería candidata en las próximas elecciones legislativas, al decir que se excluía de la "reconstrucción del país".

"A lo que hizo referencia Cristina de que se autoexcluía era de la feria de vanidades de la política, donde empiezan en el juego de las candidaturas como dice la canción primero yo, después yo", afirmó Máximo Kirchner, en diálogo con radio AM 750.

El diputado nacional por Santa Cruz contó que su madre "tiene muchas ganas de aportar, como hoy (por ayer que visitó un campamento de refugiados en Atenas, Grecia)", y la definió como "una dirigente muy interesante para debatir, un gran cuadro político intelectual".

"Gobernó Argentina durante ocho años y no puede ser la 'parte aguas' la figura de Cristina, sino la decisión política de frenar políticas que están arrasando con las esperanzas de muchos argentinos", sentenció el legislador.

Puntualmente sobre las legislativas de octubre, Máximo Kirchner opinó: "va a ser entre ciudadanos y televidentes, entre corporaciones y el pueblo, para ver quién dirige los destinos de la Argentina".



