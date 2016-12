El Patagónico | País/Mundo | POLITICA - 12 diciembre 2016 Máximo Kirchner defendió a Massa tras el ataque de Macri El diputado nacional Máximo Kirchner salió en defensa de Sergio Massa a quien el presidente Mauricio Macri calificó de "impostor", tras la media sanción del proyecto por la reforma del Impuesto a las Ganancias. "No sé quién es el imprevisible. Yo miraría bien, es injusto porque el bloque del Frente Renovador fue vital para este proyecto", consideró, defendiendo las modificaciones al gravamen.

El diputado nacional del Frente Para la Victoria, Máximo Kirchner, salió ayer a defender a su par, Sergio Massa y calificó como "injustos" los cuestionamientos que el presidente Mauricio Macri tuvo para con el líder del Frente Renovador, en la disputa por la reforma del Impuesto a las Ganancias que mañana tratará el Senado.

La relación entre Macri y Massa se modificó el último miércoles cuando la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto por la reforma de Ganancias que presentó de manera unificada la oposición. En el trasfondo, más allá de que no fuera la figura visible que lo encabezaba, todo el arco político argentino sabía que el artífice de esta maniobra política había sido el líder del Frente Renovador, un aliado de Macri en sus primeros meses de Gobierno.

Por esta razón, no sorprendió que Macri calificara en duros términos al diputado nacional al afirmar que "a la larga, cuando uno es impostor, sale a la luz", dichos que generaron polémica y controversias.

Ayer quien salió a respaldar a Massa fue el propio Máximo Kirchner, que se metió de lleno en esta pelea al sostener que ante "la calificación de impostor (que hizo Macri) al jefe de una fuerza política, "no sé quién es el imprevisible".

Lo hizo en declaraciones a Radio 10, donde además sugirió: "Yo miraría bien, es injusto porque el bloque del Frente Renovador fue vital para este proyecto".

Respecto de la postura de su propia bancada, el hijo de la ex presidenta Cristina Kirchner también fue categórico: "Siempre tuvimos la misma postura, la de proteger a los trabajadores".

"El amor odio que despertamos tiene que ver con las políticas que llevamos adelante", sostuvo el diputado, no sin antes aclarar que "cuando hablamos de los 12 años no nos referimos a una situación de perfección, sino perfectible".



MOYANO TAMBIEN DEFENDIO LA REFORMA



El secretario adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca) y Gremial de la CGT, Pablo Moyano, ayer también respaldó la media sanción que la Cámara baja dio al proyecto de reformas en Ganancias y rechazó el intento de "llevarse puestas las conquistas de los trabajadores a partir de recetas que tienden a centralizar la riqueza en escasas manos y aumentar la productividad a favor de los más favorecidos, tomando como variable de ajuste los llamados costos laborales".

Fue durante su visita a Bélgica, donde señaló que espera “que la media sanción del proyecto no trace un paralelismo con la Banelco (Ley del delarruísmo), cuando los senadores votaron una norma ya se sabe cómo y en los comicios que siguieron ninguno fue reelecto por el castigo de la sociedad".

El dirigente aseguró también que proteger los convenios colectivos "no menoscaba la concepción del empleo sino que significa restringir la sed de ganancia y de explotación patronal", a la vez que indicó que "la utilización de nuevas tecnologías para comprimir la fuerza del trabajo debería volcarse en la reducción de la jornada de los trabajadores y también para compartir las horas disponibles entre la población laboriosa".



Fuente: