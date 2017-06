Mazú acusa a Costa de no haber hecho nada para salir de la crisis provincial









Caleta Olivia (agencia)





El presidente del bloque de diputados del PJ-FPV de la Legislatura provincial, Matías Mazú, calificó de "vergonzosos" los dichos del legislador nacional radical Eduardo Costa, a quien le atribuyó ser "parte de la angustia y la desazón que están viviendo los santacruceños, porque en estos años no hizo absolutamente nada para que podamos salir de esta situación".

Hay que recordar que el referente de Cambiemos argumentó entra otras cosas que el gobierno de Alicia Kirchner "se encierra y no atiende los reclamos" de sus comprovincianos.

"Costa es Cambiemos, es Macri y es el interés puesto en ellos mismos, no en el pueblo. Representa la insensibilidad hacia la gente, el cinismo y la mentira permanente que mete palos en la rueda para arruinarle la vida a la gente apuntando a perjudicar a un gobierno cuando deberían estar ayudando a los santacruceños", dijo Mazú.

En tal sentido sostuvo: "debería estar ayudando a su provincia, pero sin embargo se transformó en la brecha, en el pozo, en el abismo que separa al gobierno de la nación con los santacruceños".





CRITICAS DE SU ENTORNO

Asimismo, Mazú recordó que hace pocos días Costa fue duramente criticado por miembros de la misma UCR, entre ellos por el diputado Gerardo Terraz "cuando anunció inversiones para la zona norte mientras en el sector petrolero estaban echando gente".

A mismo tiempo afirmo: "nosotros (el FPV) nos hacemos cargo que hay demoras en los pagos de sueldos y problemas en los sistemas, pero ellos no han hecho nada para ayudarnos, no a nosotros (funcionarios), sino a los santacruceños".

Más adelante, el exintendente de Río Turbio puntualizó: "no hubo una provincia devastada como dice ya que a él no le fue mal con los gobiernos de Néstor y Cristina".

"Es más –agregó- le fue muy pero muy bien en su actividad comercial y empresaria y se hizo más rico, mucho más de lo que cualquier santacruceño pueda imaginar".





PODRIA POSTULARSE

COMO SENADOR

En otro orden, al ser consultado si se postulará como pre candidato a senador nacional, Mazú no lo negó, pero tampoco confirmó esa versión, aunque admitió que "ojalá" surja un representante de las localidades de la cuenca carbonífera para ocupar un cargo en la Cámara alta del Congreso.

"A mí me gustaría serlo porque creo que necesitamos algún candidato que pueda defender lo que hemos logrado, aunque no hay nada seguro, no hay nada definido", concluyó.