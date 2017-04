Mazú manifestó que los opositores del FpV están "desesperados" y "enfermos"

Caleta Olivia (agencia)"Es gravísimo lo que están haciendo, no solo en Santa Cruz sino en todos lados" expresó Mazú, quien antes de ocupar una banca en la Legislatura provincial fue intendente de Río Turbio.El legislador sostuvo que la actitud de los opositores "va en contra de lo constitucional e institucional" y al mismo tiempo denunció que asumen "la misma línea del juez (Claudio) Bonadío, con todo un esquema que busca lograr por otro lado lo que pueden lograr en las urnas".Ello lo llevó a decir que "están desesperados, están enfermos y eso es muy grave, por lo cual toda la ciudadanía debe estar atenta a lo que está pasando con este sector que por un lado está despolitizado donde debe haber política y por otro están politizados donde debe impartirse justicia. De hecho, están potenciando eso de manera desquiciada".Al mismo tiempo afirmó que "el hecho de que un diputado nacional hable de que hay que meterle presión o de apretar al Poder Judicial, es algo que no debemos tolerar en democracia, ni desde ninguna institución".RETIRARON EL VIDEOEn ese mismo contexto sostuvo que "el negacionismo que hay es tremendo" y calificó de cómplice "el silencio de los mismos diputados de Cambiemos que apañan lo que dice Costa". Resaltó además el hecho que "desde la UCR difundieron por las redes sociales las declaraciones de Costa y a los minutos mandaron a bajar el video".Paralelamente arremetió contra la diputada provincial Roxana Reyes, del mismo sector político que Costa, ya que "es abogada y se supone que (por su profesión) debe bregar por el Estado de Derecho, pero sale a hacerse la distraída y a decir que Costa no dijo lo que sí dijo"."CASI NADIE LO ACOMPAÑA"En los tramos finales de sus declaraciones, Mazú indicó que "la gente sabe la clase de dirigente que es Costa y por eso ya casi nadie lo acompaña en reuniones donde sale a decir cualquier cosa".A modo de refrendar sus apreciaciones, estimó que parte de la dirigencia de Cambiemos "y una parte mucho más grande de la vieja UCR alfonsinista no quieren estar ni salir en la foto con Costa porque saben la clase de dirigente que es"."Yo quisiera creer que esa UCR no está de acuerdo con que uno de sus dirigentes mande a presionar al Poder Judicial, pero también quiero creer que desde el Poder Judicial no están de acuerdo con que Costa los mande a presionar. Sin embargo, hasta ahora están todos haciéndose los distraídos con semejante barbaridad".