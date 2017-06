El Patagónico | Deportes - 10 junio 2017 "Me animo a decir que Gonzalo es el mejor técnico que pasó por Gimnasia"

El jefe de equipo de Gimnasia y Esgrima, Néstor Chaves, no ahorró elogios a la hora de referirse al entrenador Gonzalo García, con quien la dirigencia deberá sentarse a hablar para ver si sigue una temporada más.

"Estamos muy ilusionados, pero sabemos que son cuatro años y que por ahí Gonzalo puede tener en mente otra cosa. Tiene su familia que, por motivos de trabajo, no lo puede acompañar. Vienen cada tanto, cuando pueden. Es muy duro, pero en cuatro años nunca se quejó. Es un muy buen profesional y me animo a decir que es el mejor técnico que pasó por Gimnasia. Es una gran persona y un gran técnico", sentenció el dirigente.

Fuente: