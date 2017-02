El Patagónico | País/Mundo - 03 febrero 2017 "Me decía que me iba a matar", contó la joven golpeada por el anestesista Billiris, que se encuentra detenido en torno al caso, declaró que no tuvo intenciones de golpear a la joven y que se trató de movimientos "involuntarios" como consecuencia de haber ingerido "crack" por varias horas.

Belén Torres, la joven de 20 años que sufrió graves heridas al ser atacada por el anestesista Gerardo Billiris, aseguró que el hombre "tenía intenciones" de matarla. "Los dos estábamos igual de drogados, pero él tenía intenciones de matarme. Si no hubiera escapado del departamento estaría muerta", aseguró la joven, que admitió que junto al profesional de 41 años se drogó durante varias horas antes de que se produzca el violento episodio en un departamento del barrio porteño de Palermo.

Desde la clínica que se encuentra internada, con marcas visibles del feroz castigo que recibió en todo el cuerpo y dificultades en el habla, sostuvo, en declaraciones televisivas.

La víctima mencionó los fragmentos que recuerda del violento episodio: "Yo estaba muy drogada, él me había drogado y me estaba pegando". "Yo tenía mucho miedo de morirme", sentenció.

La chica dijo que decidió quedarse en el departamento del agresor porque "nunca pensé que me iba a pegar como me pegó". La joven, que sigue internada pero ya salió de terapia intensiva, dijo que tiene "muy mal la espalda" y muchos cortes en el cuerpo.

Por su parte, el fiscal que investiga la agresión manifestó su oposición a su excarcelación, al responder a un pedido de la defensa. El dictamen fue formulado por el fiscal Daniel Pablovsky, quien señaló que determinar la excarcelación del acusado sería "prematuro" porque todavía no se completaron estudios periciales en torno al caso, que por el momento tiene la carátula de "lesiones graves".

El fiscal también solicitó que se le tome declaración a la joven agredida. En torno a la agresión, hay un informe pericial que consigna que Torres sufrió varias fracturas, golpes y lesiones de consideración, cuya curación requieren más de 30 días de internación.

El hecho ocurrió el martes por la mañana en el sexto piso de un edificio situado en Beruti al 4.500. Billiris, que se encuentra detenido en torno al caso, declaró que no tuvo intenciones de golpear a la joven y que se trató de movimientos "involuntarios" como consecuencia de haber ingerido "crack" por varias horas.



"LES QUIERO

PEDIR DISCULPAS"

Billiris declaró durante media hora ante el juez federal Sebastián Ramos y la fiscal Paloma Ochoa en el marco de una causa en la que se investiga el hallazgo de drogas en su casa.

"Le quiero pedir disculpas a la familia (de María Eugenia Belén Torres). No fui yo, fue una intoxicación por drogas. Me duele en el alma. Jamás hice una cosa así, no lo volvería a hacer", sostuvo el anestesista al declarar en los tribunales federales de Comodoro Py.

Billiris dijo que la noche en que golpeó a la joven de 21 años, había consumido "crack" durante cinco horas con una pipa casera y que fue él mismo quien atendió, desnudo, a los policías que golpearon a su puerta, informaron fuentes judiciales.

El acusado aseguró también que la joven había consumido drogas por su propia voluntad y que él no compartió los estupefacientes que tenía en su casa, donde le fueron encontrados 3,1 gramos de cocaína y 0,88 de marihuana.

El anestesista le dijo al juez que consume drogas desde hace cinco años, que ya estuvo internado una vez por su adicción, que quiere volver a internarse y que nunca le pegaría a una mujer.

"Tengo una excelente reputación profesional", le dijo al magistrado y, antes de concluir el interrogatorio, resaltó que le quería pedir "disculpas públicas" a la víctima y a sus familiares.

Por su parte el fiscal porteño Marcelo Roma solicitó que el anestesista Gerardo Billiris sea indagado por el delito de "abuso sexual", en el marco de la denuncia presentada por una modelo que afirma haber sido violada por este médico hace cinco años, informaron fuentes judiciales.







