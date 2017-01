El mediocampista de Atlético Paranaense de Brasil y ex CAI, está implicado de haber participado en el crimen de un joven de 27 años al que le partieron un cráneo con un trozo de hormigón. Su papá está imputado con prisión preventiva.

"Me destruyeron la carrera", dijo Luciano Cabral





El deportista profesional contó que el 31 por la noche iba a pasar las fiestas en la casa de sus suegros. Sin embargo, decidió quedarse en su la su casa junto a su tía (madre de uno de los involucrados), ya que ella se encuentra en un delicado estado de salud.





Tras del brindis, se dirigió a la vivienda de los padres de su esposa para saludarlos. Luego fue al domicilio de un amigo. Cerca de las 3 regresó a su hogar junto a su esposa e hija y se acostó ya que debía despertarse temprano.



De acuerdo al relato del jugador del Atlético Paranaense, pasaron alrededor de 3 o 4 horas cuando su tía lo sorprendió. "Luciano, Luciano, despertate que tu papá y tu primo salieron porque hay problemas con el Gualpa", le habría dicho.







La mujer le señaló al dirección a donde se habían ido sus familiares y Cabral fue a buscarlos. En el recorrido encontró a su padre que estaba con sus primos (todos los implicados).



"Vi a mi padre sacado como nunca, con la cabeza haciendo señas de negación", contó. Y continuó: "lo acompañe, le pregunté qué pasó". Su padre le habría respondido: "mirá me parece que estos se la mandaron así que andate de acá porque me parece que van a haber problemas".



El talentoso mediocampista, de 22 años, fue uno de los jugadores pretendidos en el último mercado de pases por River, Banfield y Colo Colo, de Chile, entre otros, pero finalmente el 20 de julio del año pasado se incorporó a Atlético Paranaense, club que desembolsó 300.000 dólares por su préstamo y dispone de una opción de compra por la totalidad de su pase que asciende a 1.500.000 dólares.

