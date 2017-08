"Me dio muchos golpes en la nuca, pero lo dejé seguir"

"He tenido grandes combates, algunos muy aburridos, pero al final del día siempre seré recordado como un ganador", declaró Mayweather en rueda de prensa tras concluir la pelea que protagonizó ante McGregor. "Hice el boxeo que necesitaba para ganar y el resto no tiene importancia", añadió.

El estadounidense admitió que no hizo su mejor boxeo, pero que estuvo preciso, que dejó que su rival se agotase en los primeros asaltos para luego, con sus golpes, dejarlo fuera de combate.

"No tenía porqué desgastarme, aunque estaba perfectamente preparado", analizó el campeón invicto, que ahora tiene marca de 50-0, con 27 triunfos por K.O. "No me importa lo que digan, una victoria siempre es una victoria, sin tener en cuenta la manera como se consigue".

Según publica hoy Infobae, Mayweather Jr. reconoció que podría haber ganado el combate al primer asalto. "Se dan estas situaciones en la vida y todo continúa. Nada es perfecto, solo mi marca profesional", se vanaglorió el campeón invicto, que también anunció su retiro: "Le debía a los aficionados un buen espectáculo tras la pelea ante Manny Pacquiao".

"Me dio muchos golpes en la nuca y se lo dije al árbitro, pero lo deje seguir, porque sabía que iba a ganarlo sin problemas, a pesar que durante el campamento sufrí una ligera lesión, pero nada de cuidado", señaló el norteamericano.

"Ustedes vieron lo que pasó, como me golpeaba en la nuca y por la espalda", se quejó tras vencer a Conor McGregor. "Al final me dediqué a hacer mi trabajo como en cada una de las peleas que he protagonizado y que cada una de ellas han jugado un papel importante en mi carrera".