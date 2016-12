El Patagónico | Deportes | BOXEO - 15 diciembre 2016 "Me gustaría cerrar el año invicto", confesó Santana El sábado se medirá en Puerto San Julián con el santacruceño Alan Velázquez, y quiere finalizar la temporada con una victoria.

El boxeador comodorense Carlos Santana subirá al cuadrilátero, por última vez en esta temporada, el próximo 17 de diciembre y quiere cerrar con una victoria frente al santacruceño Alan Velázquez. “Me siento muy bien para la pelea entrenamos muchísimo. Este año no le aflojamos y seguimos a full. Queda ésta última pelea del año y hay que dejar todo”, explicó Santana al sitio especializado Piñas del Sur.

El comodronse, que lleva 10-0, resume que su puesta a tono es ideal y que los antecedentes de Velázquez anticipan una batalla. “Ví un video en Youtube. Y de ahí pude ver el estilo que tiene. Es duro; tira muchísimas piñas y va al frente. Será una pelea muy entretenida. El buscará presionarme con golpes y yo intentaré hacer mi trabajo en la contra”, avisó.

El gran momento personal de “Santanita” implicó cambios en el rincón, decisiones de vida y un salto de exigencia que lo ha llevado a convertirse –ahora sí- en un profesional sólido. “Me gustaría cerrar el año invicto. Trabajamos muchísimo para esto”, dijo a pocas horas de viajar hacia San Julián, escenario de su combate éste fin de semana. “Fuimos progresando en un año que empezó difícil. El cambio de gimnasio hizo que deba acostumbrarme al ritmo de otro técnico (Carlos Mansilla en el Municipal 2). Me costó adaptarme al entrenamiento pero poco a poco se pudo y por suerte las peleas se ganaron”. Denotando su humildad, su esencia de pibe de barrio Carlos Santana no obvió a quienes le dan apoyo y le permiten enfocarse exclusivamente en su carrera. La lista incluye a la obra social Ospegap; Ce.Pa.Ta.Cal. ; Superfrenos y Carlos Vargas. “Tengo amigos y familiares que siempre están a mi lado acompañándome y por supuesto tengo que agradecerle al Vasco Arisnabarreta que con su trabajo me permitió tener continuidad. Termino una pelea y ya me está buscando la siguiente”, finalizó.



