"Me integré rápido al sistema de juego", afirmó Shaquille Johnson

El miércoles por la noche Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia jugó su penúltimo partido de la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol, que fue victoria por 95 a 79 ante Boca Juniors. Luego del encuentro que se disputó en el Socios Fundadores ante un buen marco de público, El Patagónico dialogó con dos jugadores con tiempos diferentes en el conjunto comodorense. Por un lado habló el base cordobés Jonatan Machuca, uno de los sobrevivientes de la temporada pasada, mientras que también accedió a una charla el extranjero recientemente llegado al equipo, Shaquille Johnson.

"Me voy sintiendo mejor día a día. El cuerpo técnico me integró rápido y mis compañeros me hicieron hallar cómodo desde que llegue. Todos me han ayudado para que me sienta a gusto aquí y me integre rápido al sistema de juego", afirmó el escolta estadounidense de 1,90 metro de estatura, quien se incorporó al plantel en lugar del lesionado Leonel Schattmann quien tiene para un mes de recuperación.

El conjunto dirigido por Gonzalo García vivió un año de recambio y no ha logrado dar en la tecla con algunos de los extranjeros. Shaquille Johnson parece haber traído una solución y desde su arribo al equipo, su actuación ha ido de menor a mayor. El oriundo de Jacksonville, que pone todas sus fichas en la próxima instancia, admitió: "Tenemos un partido más para seguir mejorando. Después unos días de descanso y comienzan los playoffs. Eso va a venir bien, no solo a mí sino al equipo, para conocernos mejor y conseguir más confianza y fluidez en el juego. Va a ser mi primera vez jugando playoffs en Argentina. Será una linda experiencia jugarlos con este gran equipo. Quiero ganar, ese es mi objetivo."

Por último, se le consultó a Johnson qué es lo que le requiere el entrenador Gonzalo García y remarcó que siempre le dice que lo primordial es el equipo. "Me pide diferentes cosas. Buena defensa y que siempre busque el pase extra para facilitar la ofensiva de todos y que ataque con las penetraciones", sentenció quien hizo se debut el último 2 de mayo frente a San Martín de Corrientes.

Por su parte, Jony Machuca, quien es el relevo natural de Nicolás De los Santos enfatizó en lo importante que fue tomarse este partido, donde no había nada en juego, con la sensatez que requería y dijo: "Son partidos difíciles. Lo pudimos afrontar con seriedad y nos sirve para seguir creciendo. Lo bueno es que pudimos rotar y todos jugamos bien. Nos llevamos una victoria que es importante."

El base también hizo hincapié en los playoffs y sostuvo que se tomarán el último partido con la misma seriedad. "Supongo que seguiremos rotando el equipo. Después ya nos debemos enfocar en los playoffs, que todavía no sabemos bien quien toca. El que venga va a ser difícil, ya los hemos enfrentado y los conocemos bien. En esta instancia hay que dejar todo porque si no lo haces, te volvés a casa", añadió.

Mañana, el "Verde" recibirá desde las 21 –todos los partidos irán en el mismo horario- a Hispano Americano de Río Gallegos, en lo que será el fin de la temporada regular para ambos conjuntos. Las opciones del rival son Bahía Basket o Argentino, y si los bahienses vencían ayer a Hispano, el duelo será frente a los de Junín. El "Mens sana" tiene la certeza que comenzará la siguiente instancia el lunes 22 de mayo.