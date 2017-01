Melchor, Gaspar y Baltasar visitaron Rada Tilly para repartir diversión y caramelos

Los Reyes Magos se tomaron una pausa ayer para saludar a los más pequeños de Rada Tilly y entregar caramelos como una anticipación de lo que será la jornada de hoy cuando entreguen los regalos que solicitaron los niños.La iniciativa contó con la organización de la Municipalidad de la villa balnearia y comenzó a las 15 en la plaza San Martín para continuar en el barrio Coagua Norte y Solares del Marqués, las plazas de los barrios Mirador y Sargento Cabral para finalizar en los espacios públicos Peñi y Juan Domingo Perón.El recorrido de Melchor, Gaspar y Baltasar fue seguido por una caravana de vehículos y de niños en bicicletas que con bocinas y sirenas anunciaban la llegada de los visitantes a los distintos sectores de la villa balnearia.Los Reyes Magos no solo pasearon por la villa balnearia entregando caramelos sino que se bajaron en distintos lugares para ofrecer fotografías y sacarle una sonrisa a los chicos que devolvían el gesto con un beso.El paso de los minutos posibilitó que cada vez se sumaran más vehículos y bicicletas a la caravana que culminó en la plaza Juan Domingo Perón.El espacio público fue el escenario ideal para que una gran cantidad de público pudiera estar cerca de los Reyes Magos. Un grupo de adolescentes, que se encontraba jugando al fútbol se vio tentado por sacarse una foto con Melchor, Gaspar y Baltasar y decidieron dejar la pelota por un momento.Los adultos tampoco quisieron perderse la oportunidad de saludar a los Reyes Magos y con la excusa de llevar a sus hijos, sobrinos o nietos se acercaban en busca de un recuerdo o de un puñado de caramelos.Los más pequeños no solo se acercaron a la caravana para recibir caramelos sino que tuvieron la oportunidad de entregar las cartas con sus deseos para la jornada de hoy. Muchos de ellos miraban asombrados y no podían creer su visita.La diversión se extendió hasta cerca de las 17 cuando los Reyes Magos decidieron regresar a sus tareas diarias y empezar a preparar los regalos.La propuesta se llevó a cabo en el marco de una serie de actividades que brinda el Ejecutivo de la villa balnearia que comenzó con el recorrido de Papá Noel.