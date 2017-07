El precandidato a diputado nacional por Cambiemos aseguró ayer que el municipio no rindió los fondos correspondientes a los Aportes del Tesoro Nacional y que tampoco presentó a tiempo los proyectos comprometidos para que Nación lleve adelante las obras acordadas. "Parece que hay voluntad de polemizar todo", advirtió.

Menna cuestionó a Linares por no rendir los fondos de Nación

El precandidato a la diputación nacional por Cambiemos, Gustavo Menna, cuestionó ayer al intendente Carlos Linares por tener "una intención de desligarse de responsabilidades" en cuanto a las acciones tendientes a solucionar los graves problemas que dejó el temporal en esta ciudad, ya que "no rindió los fondos (por 50 millones de pesos) correspondientes a los ATN y tampoco presentó a tiempo los proyectos comprometidos para que Nación lleve adelante las obras, sobre todo en los barrios más afectados", precisó.

Menna pidió que el municipio, como corresponde, "tenga claridad en las cuentas públicas" porque "queda claro que no es cierto lo que se dijo de demoras en Nación sobre los proyectos, porque en realidad los mismos no habían sido presentados. Esto es algo que no contribuye a nada: ni a solucionar el problema ni a apaciguar los ánimos", sostuvo.

De inmediato, el exsecretario municipal de Gobierno mencionó que tomó contacto con el subsecretario de Planificación Territorial del Ministerio del Interior, Fernando Alvarez de Celis, sobre quien dijo: "realmente conoce al detalle toda la situación; y estaba muy sorprendido y muy dolido porque tiene un compromiso muy fuerte con Comodoro".

"Se había hablado del famoso ATN que llegó y después de tantas idas y vueltas se terminó reconociendo que no estaba rendido. Esto obstaculiza todo pedido posterior, porque tiene que haber responsabilidad en el manejo de los fondos públicos y no se trata de enviar dinero solamente, sino que tiene que haber rendiciones en tiempo y forma", insistió Menna.





PROYECTOS

El precandidato explicó que una situación similar se da en cuanto a "los proyectos trascendentes de infraestructura que van a permitir urbanizar, realizar obras que nunca se hicieron y que harían generar una capacidad de respuesta más adecuada a fenómenos como los vividos; ese compromiso involucra obras por 1.200 millones de pesos. Pero quedó claro que el municipio debía presentar previamente los proyectos".

Detalló: "en lo que respecta al barrio Las Américas, el intendente salió la semana pasada a decir que Nación no había licitado ni adjudicado obras, pero el proyecto se había presentado recién el 19 de junio, y las manifestaciones se hicieron el 22 de junio. Nadie en su sano juicio puede pensar que en tres días se puede hacer todo ese proceso", apuntó.

"Está claro que hubo una demora en presentar el proyecto. Pero además fue presentado de forma incompleta porque le faltaban, por ejemplo, la factibilidad técnica de los servicios y la situación dominial de los lotes comprometidos, cuestiones importantes para que después la obra no tenga deficiencias", precisó.

Menna agregó que en cuanto al barrio Moure, "otro de los sectores donde se debían presentar proyectos, al menos hasta el miércoles no se había entregado nada a Nación", y advirtió que estas situaciones, además de no compadecerse con la verdad, "no contribuyen a una relación armónica entre municipio y Nación".

"Parece que hay voluntad de polemizar todo. Hay que defender la libertad de opinión, pero no se puede salir a decir que se presentaron proyectos cuando no fue así. O decir una cosa y después salir a reconocer que los ATN no se habían rendido", insistió.

"Más allá de la instancia electoral, como vecino uno espera que prime la madurez y la responsabilidad", opinó Menna.

En ese sentido planteó: "cuando el municipio se sintió sobrepasado por la situación no le quedó más remedio que apelar al Gobierno nacional. Pero después se mezcló lo político partidario con la gestión, como cuando se vio en Camarones que funcionarios públicos insultaban al presidente. Esperemos que no siga esta escalada y se hagan las cosas que hay que ser de modo serio y responsable".