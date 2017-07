El Patagónico | Regionales - 25 julio 2017 "Menna es Macri"

El precandidato a diputado nacional del FpV por la lista Unidad Ciudadana, Néstor Hourcade, dijo que el referente de la Alianza Cambiemos, Gustavo Menna, "no representa los intereses de los chubutenses, sino los intereses de Macri, y este Presidente no ha hecho una sola gestión a favor de los chubuteses desde que asumió el gobierno".

"Tanto los diputados nacionales de Das Neves, como los de Cambiemos, han votado a favor las leyes que nos perjudican, como es el pago a los fondos buitres y en contra de la emergencia laboral. Más allá de lo que se diga en los discursos, tanto Arcioni como Menna representan los mismos intereses, que no son los de la gente".

"Un verdadero candidato es el que representa el sentimiento y el sufrimiento de nuestra gente. Me gustaría saber de donde están sacando la plata otros candidatos, que están desembolsando millones de pesos en cartelería y publicidad", concluyó Hourcade momentos antes de partir en una nueva gira hacia la meseta central y la comarca andina para continuar sus labores de campaña.

