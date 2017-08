Menna: "esta elección nos desafía a consolidar la alternativa Cambiemos"

Los intendentes de Rada Tilly, Luis Juncos, y de Esquel, Sergio Ongarato, destacaron la figura de Gustavo Menna como candidato a diputado nacional de Cambiemos, en una conferencia de prensa concretada este jueves en Comodoro Rivadavia y que sirvió como cierre de campaña hacia las PASO del domingo próximo por parte de la fuerza política.

La conferencia de prensa se hizo en el Hotel Lucania, donde estuvieron además los integrantes de la lista que encabeza Menna para el Congreso de la Nación: Sonia Cavagnini, Ignacio Torres y Fernanda Abdala. También estuvieron presentes dirigentes, militantes y funcionarios de Cambiemos de Comodoro y de otras zonas de Chubut.

Al hablar ante los medios de comunicación, Menna expresó su agradecimiento a los integrantes de la lista y al "acompañamiento comprometido de los intendentes de Cambiemos, como Luis Juncos de Rada Tilly y Sergio Ongarato de Esquel que han estado de manera permanente al lado nuestro transmitiéndonos su aliento, pero también sus preocupaciones y los temas que tienen pendientes para gestionar a futuro".

Agradeció también "el acompañamiento de afiliados, voluntarios y simpatizantes, con quienes hemos caminado, nos hemos alternado en la recorrida por la provincia, así como a diputados provinciales, concejales que han puesto el hombro, y su tiempo en forma permanente y comprometida".

A continuación afirmó: "el objetivo que nos planteamos es consolidar este espacio, Cambiemos, que pretende ser una alternativa de poder real. Hemos comprendido en Chubut, como también se comprendió hace ya casi dos años a nivel nacional, que es necesario que la democracia argentina tenga una alternativa de poder real y competitivo".

"No queremos entramparnos en alternativas que no son tales, porque más allá de que mantenemos el respeto por todos los partidos, entre ellos el justicialista como una expresión de una porción amplia de la Argentina, creemos que las opciones no se dan en estos momentos dentro de un mismo partido", definió.

"Se trata de dos expresiones del peronismo que viene gobernando la provincia desde hace 14 años y también muchos de sus municipios. Y para los que entiendan que esta forma de gestión no es la adecuada, que los resultados no son los que todos queremos, la alternativa es por fuera de esos dos espacios que se presentan como distintos", agregó.

Menna dijo que al contrario de lo que ocurre con el oficialismo provincial, en Cambiemos "hemos depuesto cuestiones personales, partidarias, sectoriales para construir algo muy potente que hoy ha recuperado municipios; y entendemos que de esta manera podemos expresarle a la ciudadanía algo que es coherente, que trabaja sobre la base de propuestas, que trabaja en equipo, que ha incorporado muchos jóvenes, que ha hecho una renovación muy importante que nos permite presentarnos no con un liderazgo personal, sino como gente que trabaja de manera mancomunada y que presenta sus propuestas a la sociedad".

El candidato a diputado nacional resaltó que "la recorrida que hemos hecho de forma horizontal, mano a mano con la gente", y precisó que "hay que dejar de lado la soberbia, y nutrirse de los reclamos y las preocupaciones de los vecinos, que muchas veces no pasan por la agenda que discute la dirigencia política".

"Creemos que hay que plantear soluciones de fondo, no negar los problemas. El país se recibió con inflación, con un sistema productivo devastado, y se hace hincapié ahora en muchas cuestiones de empleo, pero se olvidan muchos que en la década que pasó se cerraron por ejemplo 6.000 tambos, se perdieron mercados tradicionales de la Argentina, como para la carne o los granos". Y puso como ejemplo que en Chubut "se perdieron muchos puestos de trabajo con el cierre de empresas como Harengus, Alpesca, Argenova, por citar solo algunos casos que ahora se soslayan".

Además, dijo que en Comodoro "se reclama como si en un año y medio se pudieran hacer obras como el camino de circunvalación que durante 12 años no se reclamaron a pesar de la existencia de recursos como nunca hubo en la historia argentina, producto no de una buena gestión de gobierno sino de la circunstancia favorable de los precios internacionales de las materias primas".

Y en este sentido sostuvo que "ante la tragedia de Comodoro hemos tenido una presencia permanente del gobierno nacional en el territorio, con funcionarios del Ministerio del Interior y una suma de inversión que equivale a un presupuesto municipal".

Por eso, "no creemos que puedan venir a predicar las soluciones quienes durante 12 años no supieron ofrecerlas pese a tener estas oportunidades. La gente no les cree y no quiere volver atrás. Quiere transparencia y que el cambio se extienda a todo el país".

En conclusión, finalizó: "Esta elección, más allá de las dos bancas que están en juego; tiene la trascendencia de hacer percibir que hay alternativas reales que en octubre pueden concretarse y de cimentar un camino de recuperación de los municipios y pueblos de Chubut".

"EL MEJOR CANDIDATO"

Antes la palabra de Menna, se dirigió a los presentes el intendente Juncos, que valoró que el candidato a diputado nacional de Cambiemos "es una persona que entiende que la forma de hacer política es trabajar todos por un mismo objetivo".

"Estoy convencido que la ciudadanía este fin de semana lo va a acompañar y va a tener que seguir haciendo un gran trabajo de acá a octubre para que este equipo de trabajo pueda ocupar un rol importante en el Congreso de la Nación", ya que "se necesitan en el Congreso voces que defiendan fundamentalmente los intereses de la provincia, de los ciudadanos de nuestra región", indicó.

En tanto, Sergio Ongarato afirmó que Menna "es el mejor candidato que tiene Chubut para representarnos a todos los chubutenses en una banca en el Congreso Nacional y para acompañar las transformaciones importantes que se necesitan hacer desde el gobierno de la Nación para beneficio de todo el país y para los chubutenses".

Dijo que en su rol de intendente de Esquel "me ha tocado muchas veces viajar a Buenos Aires donde tengo el acompañamiento del Ejecutivo Nacional en muchos de los proyectos que estamos implementando en la ciudad y en toda la región".

Por ejemplo, "hemos logrado que entre en carpeta un nuevo aeropuerto, el proyecto de la ruta que va hacia la frontera con Chile, y hace días recibí en mis despacho a la empresa que va a hacer la reconstrucción de la Ruta 40 que va de Esquel a Lago Puelo. Son obras que hace muchísimos años se venían prometiendo y recién con este gobierno empezamos a ver estas soluciones".

"Además, los habitantes de la zona cordillerana que van de la zona de Esquel hasta casi la ciudad de Neuquén que nos abastecemos del Gasoducto Belgrano tenemos el problema de que no hay más conexiones de gas, como consecuencia de inversiones que no se hicieron durante la gestión anterior. Y hoy algunos quieren hacernos creer que son malas políticas de este gobierno nacional. En realidad, son consecuencias de las cosas que se hicieron mal durante muchos años y que le toca a este gobierno nacional reconstruir y que se está haciendo: el gasoducto cordillerano ya tiene adjudicadas estaciones de bombeo y se está por adjudicar la colocación del nuevo gasoducto".

"Para eso es necesario que haya legisladores a la altura de las circunstancias en el Congreso Nacional y que pueda representarnos como los chubutenses nos merecemos, para lo cual tenemos a la figura de Gustavo Menna y del resto de los candidatos que acompañan a las mejores personas para ello", finalizó.