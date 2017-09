El Patagónico | Regionales | POLITICA - 15 septiembre 2017 Menna participa de un encuentro nacional del frente Cambiemos Gustavo Menna confirmó que participará hoy en Buenos Aires de un nuevo encuentro nacional de Cambiemos que reunirá a candidatos de todo el país, además de dirigentes partidarios y funcionarios del Gobierno de Mauricio Macri.

La reunión tendrá las mismas características que las del 30 de junio pasado y se realizará, al igual que en aquella oportunidad, en Parque Norte, entre las 15 y las 19.

“Vamos a participar del encuentro de Cambiemos que contará con la presencia de referentes nacionales y candidatos de todo el país”, adelantó Menna.

En la cumbre estarán la vicepresidenta Gabriela Michetti; el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña Braun; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio (n); el viceministro de esa cartera, Sebastián García De Luca; y los gobernadores de Corrientes, Ricardo Colombi; de Jujuy, Gerardo Morales; y de Mendoza, Alfredo Cornejo, entre otros.

También estarán presentes los referentes nacionales de la UCR, José Corral; del PRO, Humberto Schiavoni; y de la Coalición Cívica, Maricel Etchecoin; mientras que además está previsto que entre los expositores estén los asesores Jaime Durán Barba y Santiago Nieto.

Menna llegará a Buenos Aires luego de que durante la semana desarrollara una agenda en distintas localidades de la zona del Valle Inferior de Chubut, en el marco de su campaña para acceder a una banca en el Congreso en las elecciones del 22 de octubre.

En ese marco, el miércoles por la noche se reunió en Trelew con la Multisectorial de Salud, para analizar la situación del sector y transmitir la propuesta que el candidato llevará al Congreso en el caso de ser elegido como representante de Chubut, donde desde hace 10 años no hay representantes que no sean peronistas. El último que llegó al Congreso sin pertenecer al justicialismo fue el radical Rafael Fortunato Cambareri en 2003. Menna tiene ahora ese objetivo, aunque representando al neoliberalismo que encarna Macri.

“Fue una reunión muy interesante en la que pudimos interiorizarnos de distintos temas que hacen a la situación de la salud en la zona y, en particular, en cuanto a la problemática de los residuos patogénicos en Trelew”, resumió Menna respecto de la campaña de esta semana en el valle.

El encuentro se realizó en instalaciones de la Asociación Médica del Este del Chubut (AMECH) y el síndico del Banco Chubut estuvo acompañado por el diputado provincial de la Alianza Cambiemos, Manuel Pagliaroni, y por la concejal del mismo sector político, Florencia Rossi.



Fuente: