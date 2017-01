El Patagónico | Policiales - 12 enero 2017 Menor involucrado en varias causas será alojado en un Hogar para Adolescentes El juez de Sarmiento, Roberto Casal, autorizó que el chico de 16 años sea alojado en un Hogar de Adolescentes de Trelew hasta cumplir con los requisitos necesarios para ubicarlo en una vivienda familiar en Comodoro Rivadavia. El joven estuvo internado 6 meses en el Centro de Orientación Socioeducativo (COSE) por cometer distintos delitos en Sarmiento. A su cómplice César Olivar, en tanto, le unificaron distintos legajos y el mismo juez denegó que permanezca detenido.



En la sala de audiencias de la Oficina Judicial de Sarmiento se desarrolló ayer la audiencia de solicitud de unificación de legajos de investigación contra el imputado César Andrés Olivar (28). En el mismo acto se revisó la situación del adolescente consorte de causa.

El adulto está imputado como presunto autor de los delitos de encubrimiento simple por receptación, robo agravado, resistencia a la autoridad, hurto simple -dos hechos- y agresión con arma blanca. En todos los casos se incorporó el agravante de la participación del menor de edaden los ilícitos investigados.

El joven de 16 años está acusado de ser autor del delito de encubrimiento simple por reaceptación en concurso real con robo agravado, y ayer finalizó su periodo de internación de seis meses en el COSE DE Trelew.

La fiscal Laura Castagno solicitó al magistrado la autorización de acumulación de tres legajos de investigación contra Olivar, los cuales se encuentran en el mismo estado procesal. También explicó el cambio de la calificación jurídica en una de las causas investigadas, y peticionó que se aplique la medida de prisión preventiva contra el imputado.

Los fundamentos de su solicitud se basaron en el riesgo procesal del peligro de fuga por la pena en expectativa. Según la acusadora pública, en caso que Olivar sea condenado podría recibir una pena mínima de cuatro años de cárcel efectiva.

Hay que recordar que ambos imputados el 8 de julio de 2016 ingresaron a una vivienda de la calle España tras romper la puerta de ingreso. Robaron dos teléfonos celulares, más de $60.000, un maletín, una videocámara, un frasco de perfume, dos relojes de dama y un reproductor de DVD portátil. La policía recuperó varios de los elementos denunciados.

El segundo ilícito se registró al día siguiente durante los allanamientos donde se halló una tumbera -arma de fuego de fabricación casera- con un cartucho a bala calibre 22. También se los investigó por el robo ocurrido en una vivienda de la calle Fontana, donde sustrajeron un televisor de 32 pulgadas y un acolchado de una plaza.

Uno de los denunciantes subió a su auto y persiguió a los sospechosos que se movilizaban en una camioneta. Allí, Olivar amenazó al damnificado con un cuchillo.



MENOR AL HOGAR

El defensor público que asistió a los dos acusados, Tomás Malerba no objetó los pedidos de ampliación y unificación de causas contra Oliva. Su discrepancia con la fiscal estuvieron centradas en el pedido de la prisión preventiva debido que para el defensor no se presentaban los presupuestos necesarios para requerir la aplicación de dicha medida.

Malerba recordó que su defendido cumplía medidas sustitutivas de la prisión ordenadas por el magistrado al inicio del proceso. En cuanto a la situación del menor indicó que ya había finalizado el plazo de internación y debían arbitrar los medios para restituirlo en el hogar de algún integrante de su familia.

Hasta el momento el defensor público no contaba con el informe social y el consentimiento expreso de una tía del menor que podría alojarlo en su vivienda en Comodoro Rivadavia. Por esa circunstancia pidió la autorización para que permanezca de forma transitoria en el Hogar para Adolescentes Varones de Trelew que no sería el lugar adecuado para un joven en conflicto con la ley.

El joven participó de la audiencia mediante el sistema de videoconferencia desde la Oficina Judicial de Trelew. Estuvo acompañado por la abogada Julia Laborda, en representación de la Asesoría de Familia.

En su resolución, el juez resolvió hacer lugar los pedidos de la fiscal respecto a la unificación y ampliación en los legajos de investigación contra Olivar. También ordenó la continuidad de la resolución de un tribunal colegiado de Comodoro Rivadavia que había impuesto al imputado la obligación de presentarse semanalmente en la comisaría local, no tener contacto con víctimas y testigos, y la prohibición de ausentarse de Sarmiento sin autorización judicial.

A la vez, Casal hizo lugar al pedido de la Defensa Pública sobre el adolescente hasta cumplir con los requisitos necesarios para ubicarlo en un hogar de su familia.





