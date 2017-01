Messi convirtió en la goleada de Barcelona, que sigue al acecho

El astro rosarino sumó la segunda conquista (St. 5m.) del elenco que dirige Luis Enrique, que terminó la primera rueda con 41 puntos, en la tercera colocación de la tabla, detrás de Real Madrid (43, tiene un partido pendiente) y Sevilla (42).

El crack del seleccionado argentino llegó, de este modo, a la anotación número 15 en el torneo y es uno de los máximos artilleros, junto a su compañero, el uruguayo Luis Suárez, quien también ayer se hizo presente en la pizarra (St. 23m.).

Los otros dos goles del Barcelona (el equipo más efectivo del certamen con 51 tantos) fueron obra de Denis Suárez (Pt. 31m.) y el brasileño Neymar (St. 45m.).

Javier Mascherano no jugó para la entidad 'blaugrana' por hallarse suspendido, mientras que el mediocampista Sergio Busquets se retiró lesionado con un severo esguince de tobillo, al recibir un planchazo del mediocampista argentino Gonzalo Escalante (ex Boca Juniors) en la primera etapa.

Eibar, que continúa en la mitad de la tabla con 26 unidades, también contó con el concurso del ex defensor de Banfield Mauro Dos Santos.

Barcelona resolvió con autoridad un partido que se planteó áspero y complejo durante la primera media hora. Messi, máximo goleador de la entidad, jugó como casi siempre: de bien a muy bien, aunque sin aportar esas incursiones en las que deja rivales en el camino.

Lo cierto es que el rosarino convirtió el segundo tanto, al tocar de zurda en el área, tras asistencia de Luis Suárez y luego le devolvió la gentileza al uruguayo, al habilitarlo en la tercera conquista.

En otro encuentro, Betis, con la contribución de Germán Pezzella (ex River), igualó sin goles con Sporting Gijón, mientras que Real Sociedad, con la participación del arquero Gerónimo Rulli (ex Estudiantes de La Plata), le ganó en forma ajustada al Celta de Vigo del DT Eduardo Berizzo, por 1-0. En el conjunto gallego se desempeñó como titular el ex defensor de Boca, Facundo Roncaglia, a la vez que Gustavo Cabral (ex Racing) estuvo entre los suplentes.

Posiciones: Real Madrid 43 puntos; Sevilla 42; Barcelona 41; Atlético Madrid y Real Sociedad 35; Villarreal 31; Athletic Bilbao 29; Celta 27; Espanyol y Eibar 26; Las Palmas 25; Alavés 23; Betis 22; Málaga 21; Valencia y Deportivo La Coruña 19; Leganés 18; Sporting Gijón 13; Granada 10; Osasuna 9.

Principales goleadores: Lionel Messi (Argentina/Barcelona) y Luis Suárez (Uruguay/Barcelona) 15 goles; Cristiano Ronaldo (Portugal/Real Madrid) 12; Iago Aspas (Celta) 11.