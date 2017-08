Messi, el mejor jugador de la historia de la Liga Española

Lionel Messi fue elegido como el mejor jugador de las 86 temporadas de la Liga de España, según un estudio elaborado por el Centro de Investigaciones de Historia y Estadística del Fútbol Español(CIHEFE).

El estudio, basado en una serie de coeficientes a partir de los minutos disputados por los jugadores en cada temporada, los goles marcados en jugada, de penalti o en propia puerta, así como las expulsiones, ha sido elaborado por el investigador José Antonio Ortega.

El informe indica que "La Pulga" se quedó con el primer puesto por varios motivos, entre ellos, el de ser el máximo goleador de la competición ya que acumula 349 tantos. El atacante del Barcelona, acumula 545 puntos en su clasificación por delante de Raúl (528), César (524), Zarra (493) y Quini (488), a los que siguen para completar la lista de los diez mejores Juan Arza (481), Alfredo di Stéfano (481), Paco Gento (467), Carlos Alonso "Santillana" (464) y Guillermo Gorostiza (454).

Ortega señala en su informe que Messi posee entre sus cualidades la "técnica, ambición, talento y habilidad" que le han convertido en "uno de los jugadores más valiosos de todos los tiempos", además de destacar por su "manejo de balón, capacidad de desborde, avance en carrera y cambio de ritmo" junto a su disparo y su desmarque.

El ex jugador del Real Madrid, Raúl González (1994-2010), es el segundo clasificado según este estudio, por delante del ex barcelonista César Rodríguez (1941-1960), el ex jugador del Athletic de Bilbao Telmo Zarra (1940-1957) y Enrique Castro "Quini", que jugó en el Sporting de Gijón y el Barcelona entre 1968 y 1987.

En la tabla elaborada por Ortega el segundo clasificado de los jugadores todavía en activo es el portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo, situado en decimoséptima posición con 415 puntos y segundo máximo goleador de la historia del campeonato con 285 tantos.

El tercero de los jugadores en activo en esta clasificación es el vasco Aritz Aduriz, en el puesto 67 con 314 puntos y 146 goles en el campeonato.

Todos los jugadores de la parte alta de la clasificación establecida por CIHEFE acumulan diez o más temporadas en Primera y han tenido en casi todos los casos una larga trayectoria en al menos uno de los clubes en los que han jugado, aunque alguno de ellos siempre han sido fieles al mismo equipo durante toda su carrera.

Tras los diez primeros, entre el puesto once y el vigésimo se encuentran Agustín "Piru" Gainza, Manuel Fernández "Pahiño", José Luis Panizo, Epifanio Fernández "Epi", el mexicano Hugo Sánchez, Luis Aragonés, Cristiano Ronaldo, Edmundo Suárez "Mundo", José Martínez "Pirri" y José Mari Bakero.

El guardameta vasco José Ramón Esnaola, situado en el puesto 42 es el primero de la lista que no llegó a ser internacional.