Messi reveló en China que espera "poder clasificar al Mundial" de Rusia

El astro argentino Lionel Messi confesó en la capital china, Beijing, donde realiza una breve gira comercial de dos días, que espera "poder clasificar al Mundial (Rusia 2018) con la selección", que ayer presentó al santafesino Jorge Sampaoli como nuevo director técnico.

El astro rosarino llegó al país asiático para presentar un impresionante parque temático dedicado a su figura y al fútbol, que se inaugurará el año que viene en la ciudad de Nánjing, y aseguró que intentará "dar lo máximo" con la camiseta de su país.

"Estamos con toda la ilusión y en proceso de clasificación al Mundial, esperamos llegar bien y competir de la mejor manera", deseó.

A pocos días de jugar un amistoso ante Brasil en Australia y ante un selecto público, Messi hizo delirar a sus fans chinas en uno de los salones del imponente hotel China World Summit Wing, pero evitó referirse concretamente a Sampaoli ante la pregunta de la poca prensa que estaba acreditada.

Cuando restan cuatro fechas para concluir las Eliminatorias Sudamericanas, el seleccionado argentino se ubica quinto, en zona de repechaje, con 22 puntos, detrás del ya clasificado Brasil (33), Colombia (24), Uruguay y Chile, ambos con 23. El 31 de agosto visitará a Uruguay y cinco días después recibirá a Venezuela, mientras que en octubre será local de Perú y cerrará con Ecuador en Quito.

Messi sí se refirió al nuevo DT del Barcelona, Ernesto Valverde, de quien dijo "es un cambio, no lo conozco. Nos conoceremos en los próximos días. El objetivo es volver a ganar todo".

Sobre el Messi Experience Park (MET), un moderno predio de 50 mil metros cuadrados que será construido en la antigua capital imperial china y que será el mayor parque temático dedicado al fútbol, a una estrella del deporte y a un sistema de entrenamiento, el crack argentino reconoció: "estoy agradecido, sorprendido de que quieran hacer este proyecto que me parece increíble la inversión que tiene. Ojalá la gente lo disfrute".

Este proyecto, que será inaugurado en 2018, es una iniciativa del chino Phoenix Group y del catalán Grupo Mediapro junto a la firma Leo Messi Management, que gestiona sus derechos, con el objetivo de "generar un espacio interactivo de fútbol", como dijo el presidente del grupo chino, Liu Weng.

Los fans de Messi en China son millones, la sola mención de la palabra "Argentina" remite a su nombre. Y ya en las inmediaciones del céntrico hotel, esa pasión se hacía sentir con camisetas de Barcelona y Argentina, indistintamente.

En ese sentido, el embajador argentino en China, Diego Guelar, presente en primera fila durante el acto, sostuvo que la presencia de Messi también se da en el marco del convenio de cooperación futbolística firmado durante la última visita del presidente Mauricio Macri en China, el pasado 17 de mayo.

"Messi es un extraordinario embajador de la Argentina en el mundo y su presencia de hoy viene a coronar el proceso de reforma y desarrollo del fútbol auspiciado por el presidente chino Xi Jinping, que cuenta con plena colaboración de la Argentina", dijo Guelar.

En el marco de esta presentación, Messi también tuvo la oportunidad de saludar a dos jóvenes jugadores de fútbol chino, de 12 y 14 años, que llegaron desde un humilde y pequeño poblado llamado Nantai, en la provincia de Huanam, en el centro del país.

Los chicos le llevaron flores y Messi regaló fotos y sonrisas. "Estoy tan emocionado que no me puedo expresar, estoy sin palabras", llegó a decir Wu Jilong, uno de los chicos, ataviado con la camiseta del Barcelona, que se reía de nervios con su compañero Wu Jianping.

