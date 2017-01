El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 03 enero 2017 Messi volvió a Barcelona tras pasar las fiestas en Rosario El crack argentino se reintegró a las prácticas del equipo culé con miras al partido ante el Athletic de Bilbao.

El astro Lionel Messi realizó ayer el primer entrenamiento del año con Barcelona luego de pasar las fiestas en Rosario junto con su familia, de cara al partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey, el jueves ante Athletic de Bilbao, informó la página oficial del club catalán.

Messi, ya sin rastros del color amarillo en su pelo, se entrenó en la Ciudad Deportiva del club catalán, bajo el frío europeo, con el resto de sus compañeros, incluidos Javier Mascherano, el brasileño Neymar, el uruguayo Luis Suárez, quienes también viajaron con motivo de la fiestas navideñas.

Además, con la presencia del español Andrés Iniesta, se completó así el plantel que reanudó los trabajos el viernes pasado.

El crack rosarino llegó ayer al Aeropuerto Internacional "El Prat" en un vuelo privado que compartió con Mascherano y Suárez, y luego se dirigió al lugar de entrenamiento.

El conjunto "culé" jugará el jueves en San Mamés el primer partido de la llave con Bilbao y el domingo próximo visitará a Villarreal en la reanudación de la Liga española, que lo tiene como escolta a tres puntos del líder Real Madrid (37).



ATLETICO MADRID INICIA EL AÑO ANTE LAS PALMAS



Atlético Madrid, dirigido por Diego Simeone, jugará hoy su primer partido del año cuando enfrente como visitante a Las Palmas por la ida de los octavos de final de la Copa del Rey, en el estadio Gran Canaria de Las Palmas, a partir de las 17:15, hora de Argentina.

El conjunto madrileño, con los delanteros Angel Correa y Nicolás Gaitán entre los convocados, buscará mantenerse en el certamen, uno de los objetivos para el equipo de Simeone, junto con el campeonato español y la Liga de Campeones de Europa, su meta máxima.

"Siempre intentamos cambiar porque buscamos diferentes soluciones, sabemos las cualidades y características del rival, que juega muy bien y si está en esta instancia es porque será duro enfrentarlo", dijo Simeone en la conferencia de prensa que brindó antes del partido.

A su vez, el "Cholo" aseguró que se aisló "de todo" durante el periodo de vacaciones. "No escuché la radio ni vi la televisión. Tuve una estadía fantástica. Vuelvo con una energía enorme, renovado, y con la ilusión grande para lo que se viene", agregó el ex DT de Racing, Estudiantes, River y San Lorenzo.

Simeone afirmó que se quedará en el club, a pesar de algunos rumores: "tengo contrato por un año más. Los futbolistas y los hinchas me van a tener que seguir sosteniendo o soportando, lo que quieran elegir".

Por su parte, Las Palmas, con el delantero Sergio Araujo en sus filas, buscará dar el golpe en el certamen donde fue subcampeón en la temporada 1977/1978.

El resto de los partidos de hoy son: Osasuna-Eibar (Mauro Dos Santos y Gonzalo Escalante); Valencia (Enzo Pérez y Ezequiel Garay)-Celta (Gustavo Cabral y Facundo Roncaglia); y La Coruña (Germán Lux)-Alavés (Cristian Espinoza).

Los partidos de ida de la Copa del Rey continuarán mañana: Alcorcón-Córdoba; Real Madrid-Sevilla (Gabriel Mercado, Matías Kranevitter, Franco Vázquez, Luciano Vietto y Nicolás Pareja); Real Sociedad (Gerónimo Rulli)-Villarreal (Mateo Musacchio).

Jueves: Athletic Bilbao-Barcelona (Lionel Messi y Javier Mascherano).

La revancha de cada uno de los enfrentamientos se jugarán entre el 10 y 12 de enero.

La final de la edición 113 de la Copa del Rey 2016/2017 se disputará el 21 de mayo. Barcelona es el club más ganador con 28 títulos y actual defensor del título.



Fuente: