El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 07 julio 2017 Meza: "fue un golpe muy duro no lograr clasificar a la Libertadores" "Cuando entramos al vestuario sentimos que todos dimos todo por lograrlo", expresó el volante sobre la sensación del equipo tras el empate con Lanús en la última fecha del torneo de Primera división, que no le permitió entrar a la Libertadores 2018.

El mediocampista de Independiente Maximiliano Meza aseguró ayer que, para el grupo, fue "un golpe muy duro no lograr clasificar a la Copa Libertadores", aunque se está preparando para seguir compitiendo en la Copa Sudamericana, en la que jugará el miércoles contra Deportes Iquique de Chile.

"Para el grupo fue un golpe muy duro no lograr clasificar a la Copa Libertadores. Cuando entramos al vestuario sentimos que todos dimos todo por lograrlo", expresó Meza sobre la sensación del equipo tras el empate con Lanús en la última fecha del torneo de Primera división, que no le permitió entrar a la Libertadores 2018.

Meza, que se perfila como titular para el próximo compromiso del "Rojo" en el lugar de Martín Benítez, declaró ante los medios que "es momento de cargar energía para pensar en el próximo semestre. Yo me preparo para rendir siempre desde que llegué. Esperemos que este semestre pueda mejorar el rendimiento".

El equipo conducido por Ariel Holan recibirá a Deportes Iquique el próximo miércoles desde las 21:45 en el estadio "Libertadores de América", en un encuentro válido por la ida de los 16avos de final de la actual edición de la Copa Sudamericana.

En la práctica de ayer, Holan ensayó con los siguientes once: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Nicolás Tagliafico y Juan Sánchez Miño; Nery Domínguez y Diego Rodríguez; Emiliano Rigoni, Maximiliano Meza y Ezequiel Barco; Leandro Fernández.

"Me siento cómodo en la posición que me usa Holan, MartÍn (Benítez) está en un alto nivel y eso genera una competencia linda. Siento que con Holan estoy mejorando muchísimo y aprendiendo bastante", explicó el mediocampista de 25 años.

"La idea es que sigamos todos con el mismo objetivo pero sabemos que lo más difícil es mantener la base", afirmó Meza.

El mediocampista venezolano Fernando Amorebieta, quien actualmente se desempeña en el Sporting Gijón, de la Liga de España, se encuentra más cerca de Independiente, aunque aún no se han confirmado refuerzos para la próxima temporada por el club de Avellaneda.



Fuente: