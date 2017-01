La Tota Santillán contó que hace cinco meses no ve a sus dos hijas Camila y Mía, tras ser acusado por violencia de género por parte de su ex, a quien acusó de dejarlo por la mucama.

La Tota Santillán se separó de su mujer Sol y desde hace cinco meses no ve a sus dos hijas Camila (6) y Mía (5), ya que fue acusado por violencia de género y tiene restricción perimetral.

"Busca destruirme. (...) Es un calvario. De verdad, estoy viviendo una pesadilla. Mi ex tiene todo el derecho de estar con su empleada, pero no tiene derecho a no dejarme ver a mis hijas", se defendió La Tota a Pronto dejando entrever que su ex lo dejó por otra mujer.

