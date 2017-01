El Patagónico | Autos y Motos - 14 enero 2017 Microsoft presentó su plataforma para autos conectados Microsoft y Renault-Nissan anunciaron el inicio de su colaboración para construir autos conectados a Azure, la plataforma informática en la nube de nivel empresarial.

Microsoft estuvo presente en CES 2017 de Las Vegas y anunció su nueva Plataforma de autos conectados, una serie de servicios que funcionan en la nube Azure y que servirán para dar experiencias personalizadas a quien conduce.

Este sistema busca proveer con un software versátil, que pueda cumplir todas las necesidades de los productores de autos. La alianza Renault-Nissan será la primera en usar esta nueva tecnología.

Lo interesante de esta Plataforma de autos conectados es que no es sólo un OS para autos, sino una plataforma en la nube que apunta a cinco puntos: mantenimiento predictivo, productividad mejorada dentro del auto, navegación avanzada, información de valor y ayuda para construir capacidades autónomas de manejo.

Desde este sistema el conductor contar con asistentes virtuales, aplicaciones de negocios, servicios de oficina y herramientas de productividad como Cortana, Dynamics, Office 365, Power BI y Skype for Business.

La idea de Microsoft es que, al trabajar con Renault-Nissan Alliance puedan llegar a todo el mundo y a una cantidad récord de países. Nissan mostró el funcionamiento de estos sistemas en la última CES, con varias de las características que llegarán a sus próximos vehículos gracias a Azure. Así, la idea de Microsoft es crear una relación de colaboración y no competición, para poder proveer al mercado de soluciones mediante el uso de la nube.

Otras compañías podrán sumarse a la iniciativa y usar la plataforma de Microsoft con todos sus beneficios a lo largo de 38 regiones. Estas cumplen con todas las normativas del medio y le dejarán el camino libre a las firmas para construir e innovar sin tener que desarrollar una infraestructura propia en la nube.

Fuente: