El Patagónico | Regionales | DESAPARICION DE SANTIAGO - 15 septiembre 2017 Mientras la familia Maldonado pide su alejamiento, Otranto ordenó reconstruir el operativo La familia de Santiago Maldonado pidió que el juez federal Guido Otranto sea apartado de la causa que investiga la desaparición del joven artesano por considerar que no hubo avances en la misma. En tanto, el magistrado ordenó la reconstrucción del operativo de represión que ejecutó Gendarmería Nacional el 1 de agosto en una comunidad mapuche de Cushamen, lugar donde fue visto por última vez Santiago.

A través de su abogada Verónica Heredia, la familia de Santiago Maldonado pidió ayer el apartamiento del juez federal de Esquel, Guido Otranto, y de la fiscal federal, Silvina Avila, de la causa que investiga la desaparición del joven oriundo de 25 de Mayo por considerar que "no ha habido avances" en el marco de "una investigación seria", que apunte a dar con el paradero de Santiago, quien fue visto por última vez durante un operativo de represión que llevó a cabo el 1 de agosto Gendarmería Nacional en la comunidad mapuche de Cushamen.

Además, en la presentación realizada en el Juzgado Federal de Esquel, la familia Maldonado solicitó la unificación del expediente por la desaparición de Santiago con el de la causa en la que el 31 de julio fue ordenado el desalojo de la protesta mapuche sobre la ruta Nacional 40, que derivó en “la detención de dos miembros de la comunidad" y en el operativo posteriormente realizado dentro de la comunidad.

"La fiscal Avila se comporta como si fuera abogada de Gendarmería", aseguró Heredia en declaraciones a la prensa realizadas en la puerta del Juzgado Federal de Esquel.

Asimismo, la abogada criticó a Otranto por su “ineficiencia en la investigación" y sostuvo que "la declaración de los gendarmes", en el marco de los expedientes, "presentaron numerosas incongruencias".

Mientras que el hermano de Santiago, Sergio, reclamó una “investigación imparcial" y dijo sentirse "muy triste" y con "mucha impotencia" por el curso de la causa. También lamentó la decisión del Gobierno nacional de no conformar una comisión de expertos con participación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para realizar un seguimiento de la causa que tramita en el Juzgado Federal de Esquel.

"Eso sería una garantía para una investigación imparcial", planteó Sergio, quien adelantó que la familia volverá a reclamar la conformación de ese grupo de expertos.

Por otro lado, el hermano de Santiago insistió en que el de su hermano es un caso "de desaparición forzada" y volvió a reclamar que todos los gendarmes que participaron del operativo del 1 de agosto "sean llamados a prestar declaración indagatoria”.

La familia Maldonado lleva adelante su querella representada por Heredia mientras que otras querellas son encabezadas por distintas organizaciones de Derechos Humanos, entre ellas la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

En este sentido, Sergio aseguró que pedirá "que todas las querellas estén coordinadas con la querella familiar".



RECONSTRUIR UNA REPRESION



No es la primera vez que tanto Otranto como Avila están en el centro de la crítica por su accionar en la búsqueda de Santiago. Referentes de diversas organizaciones sociales fueron muy críticos en sus viajes a la localidad cordillerana por no brindar datos que permitan conocer el avance la causa. Es que hoy se cumplen 45 días de la desaparición de Maldonado y todavía no hay una respuesta de lo que pasó con el joven oriundo de 25 de Mayo.

A esto hay que sumarle las diferentes hipótesis que se intentaron implantar a través de medios periodísticos metropolitanos y que fueron cayendo con el mismo peso de la verdad.

Las incógnitas se multiplican con el pasar de los días y la única certeza con la que cuenta Otranto es que el miércoles se realizará una reconstrucción del operativo donde desapareció Santiago.

Fue el mismo abogado de Gendarmería, Gustavo Dalzone, quien confirmó que es "un procedimiento judicial habitual en este tipo de procesos".

En la reconstrucción, los funcionarios judiciales pedirán a la comunidad mapuche que describan en el terreno el operativo que ejecutó la fuerza nacional, el modo en el que, según denunciaron, habrían detenido a Maldonado y que expliquen cómo se desarrolló la primera inspección ordenada por la Justicia días después, en la que perros de la policía de Chubut marcaron un recorrido y encontraron algunos efectos que pertenecerían al desaparecido.





