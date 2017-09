Migraciones multará al geriátrico "San Juan" por contratar a una inmigrante indocumentada

C incuenta veces lo equivalente a un sueldo vital y móvil es lo que deberá pagar el geriátrico "San Juan" por haber contratado a una mujer de origen dominicano que ingresó al país como turista, y que ayer fue sorprendida trabajando en ese hogar del barrio 9 de Julio.

Así lo confirmó Héctor Barrios, titular de la delegación que la Dirección de Migraciones tiene en Comodoro Rivadavia, quien encabezó un operativo de control de personas luego de una denuncia externa por supuesto trabajo ilegal.

El funcionario de origen radical, que responde a Cambiemos, detalló ante la prensa que la denuncia abarcó a dos mujeres de la misma nacional. Sin embargo, una de ellas tenía la documentación en regla. En tanto, su compañera no había realizado los trámites para la radicación argentina.

"Se encuentra como turista, no puede estar trabajando. Esta dentro de los tres meses que otorga la visa turística, pero esta chica no se acercó a Migraciones a hacer el trámite para realizar una precaria ni nada de eso. Entonces para nosotros no puede estar trabajando", explicó el funcionario.

Barrio explicó: "nosotros tenemos que labrar un acta circunstanciada donde a la institución le cabe una multa por no estar en las condiciones reguladas".

El delegado de Migraciones aseguró que la otra empleada dominicana trabaja hace tiempo en el lugar y estaría contratada como demanda la ley laboral. Además, al ser consultado por la cantidad de denuncias de este tipo que recibe la dependencia sostuvo: "estamos recibiendo de todos los lugares, estamos concurriendo a geriátricos, empresas de servicios de construcción. Hay denuncias anónimas que son muchos los casos y con el Grupo Permanencia vamos a corroborar cómo están trabajando las personas inmigrantes en nuestro país, porque también las personas que entran como turistas son abusadas en el sentido de trabajar muchas más horas, abaratar la mano de obra y en algunos casos son amenazados de que si no trabajan más horas van a ser denunciados ante Migraciones. Entonces queremos impartir un poco de paridad e igualad para los extranjeros que están en el país".

Barrios, aclaró que la mujer encontrada en el geriátrico podrá realizar su radicación en el país. "Se la va a intimar con un acta para que se presente en la delegación en diez días para regularizar su situación. Nosotros no tenemos ningún inconveniente con el extranjero que quiera trabajar que se encuentre con el DNI argentino y las condiciones que corresponde", señaló.

En ese sentido, recordó que el inmigrante que quiera radicarse debe presentar antecedentes policiales e internacionales y un certificado de domicilio avalado por algún instituto de la ciudad. "Si esta chica se hubiera presentado en tiempo en Migraciones ya podría haber tenido una precaria con cual podría haber estado trabajando", sentenció Barrios.





UN POLEMICO HOGAR

Cabe recordar que en febrero del año pasado, el geriátrico San Juan fue denunciado por maltrato y abandono de los adultos mayores que allí viven. Esa acusación motivo que fuera clausurado por la Municipalidad, ya que en una inspección se constató que tenía vencida la habilitación desde 2007, que las condiciones edilicias eran precarias, que había insectos en el freezer de la cocina y además que algunos abuelos estaban picados por chinches.

Tras su cierre, se le exigió trasladar a los adultos mayores y realizar obras de infraestructura y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Así, luego de cuatro meses nuevamente quedó habilitado. Sin embargo, ahora nuevamente volvió a quedar en el centro de la polémica por una irregularidad, esta vez laboral.