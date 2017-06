Seguir en Twitter: @ Por Carlos El Patagónico | Deportes | AUTOMOVILISMO - 12 junio 2017 Miguel Otero, "Manu" Abdala y Larreguy volvieron a ganar en Comodoro Rivadavia Los pilotos comodorenses festejaron como en la segunda presentación de la temporada en el autódromo General San Martín, y lideran el campeonato de los Renault 12, el TP Gol 1.6 y el TC Austral respectivamente. En el TC Patagónico ganó por primera vez Francisco "Paco" Rodriguez y en el TP 1.100 la victoria quedó para Walter Jones.

La 4ª fecha del automovilismo zonal se realizó con éxito en la fría tarde de ayer en Comodoro Rivadavia. En el barrio Industrial estuvo en juego el "GP Mercado Concentrador de la Costa", y arrojó como ganadores a Sergio Larreguy en el TC Austral, a Miguel Otero en la monomarca Renault 12, a Emanuel Abdala en el TP Gol 1.6, a Walter Jones en el Turismo Pista 1.100cc y a Francisco Rodríguez en el TC Patagónico por primera vez en su historial.

Los poco más de cien máquinas brindaron un buen espectáculo, y la responsable de bajarle el telón al automovilismo fue el TC Austral, con un parque de 19 máquinas. El líder del torneo, Sergio Larreguy, llegó como favorito con el Ford y no desilusionó. Dominó las 18 vueltas y pudo sacarse la espina de no poder festejar en el autódromo General San Martín en esta temporada. Se impuso en las dos fechas de Trelew, pero en la única que se había corrido en la capital del petróleo no había podido quedarse con la victoria. En la tarde de ayer, el Ford de Pires parecía que iba a dar pelea pero la máquina del radatilense abandonó a cinco giros del final, y la segunda colocación quedó en poder de Javier Hernández. La tercera colocación en el podio fue para Marcelo Otero con su Dodge. Con este resultado, Larreguy estiró la ventaja en el campeonato y ahora buscará mantener su rendimiento para la segunda parte del año.

La categoría Renault 12 fue la más numerosa del fin de semana, y el actual campeón volvió a demostrar en el Industrial la contundencia de su máquina. La lucha durante toda la tarde fue con Julio Varone, que puso en pista un auto contundente y se le puso a la par en distintos sectores del trazado, incluso doblaron a la par en el ingreso a la recta respetándose en todos los lugares y a lo largo de las 16 vueltas que duró la competencia. Por momentos, Varone tomó el liderazgo pero tan solo por algunos metros dado que el dueño de la corona lograba recuperar el mando del trencito. La diferencia entre el vencedor y su escolta fue de apenas 236/1000, mientras que tercero llegó Eduardo Otero, luego de varios sobrepasos.



EL MAS GANADOR DEL TP GOL



La categoría Turismo Pista Gol no tuvo el parque esperado en la 4ª fecha del año, pero las 19 que salieron a escena en el "General San Martín" dieron un gran espectáculo. Adelante, nadie pudo con Emanuel Abdala que ganó de punta a punta sin despeinarse, y quedó como el piloto con más victorias en el historial, pero atrás hubo de todo. Roces, despistes, y varios autos averiados. Uno de ellos, el de Sandro Abdala que había llegado como puntero del certamen y se fue con las manos vacías, con apenas seis vueltas de carrera.

En pista terminó segundo Juan Corchuelo, el representante de Rada Tilly que lleva la preparación del "Huevo" Ayape, pero sufrió un recargo de 5 segundos por "falsa largada", y quedó en el tercer escalón del podio. La segunda colocación quedó en poder de Tomás Pugnaloni, quien disputó ayer su segunda carrera en la divisional y está metido en la conversación.

Con este resultado, "Manu" pasó a liderar el certamen que entró en receso y volverá a escena recién en el mes de agosto en el autódromo Mar y Valle de Trelew.

En el TP 1100cc, parecía que la victoria era de Agustín Montecino que lideró la primera mitad, pero una falla lo relegó y el triunfo fue para Walter Jones quien sigue como líder del certamen. Mauro Larrachau no le pierde pisada y lo escoltó para continuar prendido en el campeonato. La tercera ubicación fue para el representante de Caleta Olivia, Carlos Vázquez. Luego se ubicaron Pablo Arabia, Montecino, el debutante Agustín Vera (con el auto que era de Iparraguirre), Luciano Alvarez, Carlos Montini, Marcelo Velázquez y Guillermo Fita.

En el "GP Mercado Concentrador de la Costa", hubo un piloto que se anotó en el historial del TC Patagónico como ganador. El ex campeón del TC Austral "Paco" Rodríguez festejó ayer por la tarde su primera victoria en la categoría más potente, y fue acompañado en los festejos por Pablo Pires y el experimentado Carlos Mayo.



PANORAMA



CATEGORIA TC PATAGONICO (15 vueltas)

1° Francisco Rodríguez 16m49s320/1000

2° Pablo Pires a 1s147/1000

3° Carlos Mayo a 19s916/1000

4° Alejandro Conti a 20s918/1000

5° Sebastián Gatica a 27s527/1000

6° Javier Rodríguez a 2 vueltas

No clasificados: Mauricio Bona y Emiliano López.



CATEGORIA TP1100 (a 16 vueltas)

1° Walter Jones 22m12s116/1000

2° Mauro Larrachau a 129/1000

3° Carlos Vázquez a 274/1000

4° Pablo Arabia a 429/1000

5° Agustín Montecino a 3s356/1000

6° Agustín Vera a 6s978/1000

7° Luciano Alvarez a 7s208/1000

8° Carlos Montini a 24s033/1000

9° Marcelo Velázquez a 26s732/1000

10° Guillermo Fita a 32s895/1000



CATEGORIA TP GOL (a 16 vueltas)

1° Emanuel Abdala 19m39s333/1000

2° Tomás Pugnaloni a 4s911/1000

3° Juan Corchuelo a 10s382/1000

4° Juan Pablo D'archivio a 10s684/1000

5° Diego Paincho a 19s882/1000

6° Martín Ebene a 22s287/1000

7° Francisco Iparraguirre a 23s362/1000

8° Sebastián Naso a 24s407/1000

9° Darío Giavedoni a 24s653/1000

10° Sebastián Carballo a 30s103/1000



CATEGORIA RENAULT 12 (a 16 vueltas)

1° Miguel Otero 20m52s964/1000

2° Julio Varone a 236/1000

3° Eduardo Otero a 21s534/1000

4° Emanuel García a 21s833/1000

5° Sebastián Marsicano a 43s825/1000

6° Héctor Montenegro a 44s030/1000

7° Horacio Carenini a 44s994/1000

8° Daniel Miranda a 45s913/1000

9° Jorge Avila a 46s528/1000

10° Axel Crouchet a 57s473/1000



CATEGORIA TC AUSTRAL (a 18 vueltas)

1° Sergio Larreguy 21m21s858/1000

2° Javier Hernández a 1s772/1000

3° Marcelo Otero a 6s714/1000

4° Gerardo Almazán a 10s221/1000

5° Gabriel Gonzalo a 10s446/1000

6° Fernando Vázquez a 17s652/1000

7° Marcelo Pérez a 25s456/1000

8° Ramón Bach a 25s775/1000

9° Juan Sandín a 1m09s989/1000

10° Juan Carlos Mallea a 1 vuelta



