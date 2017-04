El Patagónico | Deportes | DEPORTES DE CONTACTO - 25 abril 2017 Miguel Poveda se quedó con el "Choque de Campeones" ante Patricio Dos Santos El comodorense campeón argentino e integrante de "Antileo Kick" se impuso por puntos ante el dueño del cetro sudamericano en la pelea de fondo pactada a cuatro asaltos. En semifondo, Kevin Cabrera de Puerto Madryn le ganó en fallo dividido a Lautaro Uribe del Team Muñoz.

El campeón argentino LAKF (Liga Argentina de Kick Boxing) Miguel Poveda venció por puntos en fallo unánime al misionero Patricio Dos Santos, en combate de fondo del festival "Choque de Campeones" pactado a cuatro rounds. Sin fajas en juego pero con un gran nivel en el cuadrilátero donde el local consiguió ser protagonista y tomar la iniciativa en el segundo asalto, donde estuvo a punto de conseguir el knock-out.

El peleador chubutense fue superior en el desarrollo ante el misionero y campeón sudamericano Patricio Dos Santos, de esta manera consiguió que los jueces fallen a su favor para quedarse con la victoria en el combate que se realizó en el gimnasio municipal 1, en el marco de la velada de kickboxing que contempló un total de once combates oficiales y una exhibición.

En el combate estelar de la noche, Miguel Poveda arrancó un primer asalto de análisis, pero sin perder el enfoque y la iniciativa, mientras que en el segundo round tras algunos kicks, Poveda logró conectar un certero golpe frontal con su mano derecha y hacer tambalear al duro misionero, que resistió durante el asalto la posibilidad de ver la lona.

En el tercero y el cuarto round se vio una pelea un tanto menos técnica, pero continuó la determinación del local para no verse en aprietos, en una pelea de muchísima intensidad.

Con la decisión en responsabilidad de los jueces, el integrante de "Antileo Kick" festejó en casa, mientras se prepara para combatir este fin de semana en la ciudad de Puerto Madryn.



PANORAMA



- Joel Sánchez (Puerto Madryn): GDU – Víctor Vidal (Team Antileo)

- Noelia Báez (Team Antileo): GDU - Valeria Loncón (Puerto Madryn): P

- Cristian Guantay (Team Muñoz): GDU - Jonathan Gaspar (Puerto Madryn): P

- Iara Dimitrades (Team Antileo): GDD - Thasa Fritt (Team Fritt): P

- Joaquín Paredes (Team Antileo): GDD - Emanuel Guantay (Team Muñoz): P

- Belén Carballo (Team Antileo): P - Eugenia Bustamante (Puerto Madryn): GDU

- Axel Hernández (Team Muñoz): GDU - Gabriel Pozo (Caleta Olivia): P

- Néstor Cabrera (Team Antileo): E - Marcos Rodríguez (S. A. Oeste): E

- Gonzalo Rivero (Caleta Olivia): P - Alejo Thea (San Antonio Oeste): GKO2



Semifondo

- Kevin Cabrera (Puerto Madryn): GDD - Lautaro Uribe (Team Muñoz): P



Fondo

- Miguel Poveda (Team Antileo – C. Rivadavia): GDU - Patricio Dos Santos (San Antonio Oeste): P.



