Miguelito regresará a México tras su tratamiento en Buenos Aires

"Llegó el momento de decir Adiós a la gran Argentina que me brinda tanto amor y cariño, en unos días más emprendo junto con mis Papitos el viaje a mi ciudad de origen", posteó la familia del niño en el sitio de Facebook "Soy Miguelito" que informa a diario la evolución del pequeño que sufrió un grave accidente de tránsito en cercanías de Punta Tombo.

"Miguelito" quedó en estado vegetativo el 23 de marzo de 2016 cuando - junto a su familia- bajó de un crucero que llegó a la ciudad de Puerto Madryn. Allí contrataron el servicio de paseo a Punta Tombo de la agencia Alora Viaggio de esa ciudad donde antes de llegar a destino, el auto que era conducido por una guía habilitada por la provincia, volcó y el niño de 5 años salió despedido.

Luego de su estadía en el Hospital de Trelew pudo ser trasladado a la clínica FLENI de Buenos Aires, donde al día de hoy cumple un tratamiento para recuperar su calidad de vida.

Este lunes – cuando ya se cumplieron unos 9 meses de su estadía en el nosocomio bonaerense- la familia de Miguelito informó en el sitio de Facebook "Soy Miguelito" que esperan el visto de los médicos para trasladarse a su país de origen y allí seguir con la recuperación del niño.

Hola Amiguitos:

Llegó el momento de decir Adiós a la gran Argentina que me brinda tanto amor y cariño, en unos días más emprendo junto con mis Papitos el viaje a mi ciudad de origen, solo estoy esperando el visto bueno de mis Médicos tratantes para llevarlo a cabo.

Gracias por todo y siempre les seguiré informando de mis logros y avances. Solo les pido que cuando me recuerden me regalen una oración o un pensamiento positivo.

Si bien el pequeño ha mostrado avances en su tratamiento, en los últimos días ha sufrido descompensaciones.

Miguelito es permanentemente visitado por aquellos que conocieron su historia a través de las rede sociales, incluso vecinos de Trelew y Chubut, y hasta pasajeros del crucero con el que arribó a Madryn.