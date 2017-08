Mike Amigorena opinó sobre la ficción argentina: "es un mar de improvisación"

Mike Amigorena habló sin eufemismos sobre la crisis de la ficción argentina en canales de aire.

En una entrevista con Intrusos, el actor sostuvo que hacen falta pensar ideas y modos de producción originales, y que hay cierto letargo en la actitud de los guionistas.

"Estaría de acuerdo con una 'tormenta de ideas', como planteó Enrique Estevanez. Hay que sentarse y decir: '¡muchachos, pensemos una idea, por favor!' Que diga 'wuau'. Cobramos un poco menos, se hace con un celular, se maneja la cámara de otra manera... Pero no lo ven. Esto se los he dicho a muchas veces a productores y me miran como diciendo 'este pibe, bueno, sí, dale, dale'. En algún momento se va a tener que hacer porque chicos, es viejo lo que hacemos. Es viejo", opinó.

"Hoy no hay posibilidad de innovación con gente nueva, ponen al que está de moda. Me parece que hace falta una reunión para ver qué le demos al espectador y que no sea un libro que tengo escrito hace cinco años. Así, si le pegamos, bárbaro. Y si no, pasa lo que pasa", agregó.

"Hoy no hay posibilidad de innovación con gente nueva, ponen al que está de moda. Me parece que hace falta una reunión para ver qué le demos al espectador y que no sea un libro que tengo escrito hace cinco años. Así, si le pegamos, bárbaro. Y si no, pasa lo que pasa", agregó.

"Esto se soluciona con ideas, tenemos que vivir de las ideas no del trabajo constante. No podés estar trabajando todo el tiempo porque te exploten. Tenés que sentarte y dedicarte un día entero a pensar. (Tiene que haber) algo que te movilice, te deje algo, no griterío, improvisación constante", sostuvo. Y agregó: "a medida que va pasando el tiempo, si vos no te actualizás, si vos no le ponés al espectador un programa en donde el tipo se enganche y se quede sentado y no se vaya a ver algo on demand, es probable que el programa no dure mucho".

Más detalles en RatingCero.com