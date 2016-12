El Patagónico | País/Mundo - 26 diciembre 2016 Milagro Sala pasa por una situación de "mucha injusticia", dijo Rodríguez Saá El miércoles está previsto que se conozca el veredicto en el juicio que se le sigue a la dirigente jujeña por un escrache realizado en 2009 contra Gerardo Morales, cuando el actual gobernador de Jujuy ocupaba una banca de senador por la provincia.

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, dijo ayer que Milagro Sala atraviesa por una situación de "mucha injusticia", tras visitar a la dirigente social en la cárcel de Jujuy donde está detenida y acusada de fraude a la administración pública y asociación ilícita, entre otros cargos.

Sala "está en una situación que es la peor que pudiera encontrarse una persona, sin embargo tiene un liderazgo intacto, contagia entusiasmo y alegría sabiendo que es una presa política, que es una situación de mucha injusticia", apuntó en declaraciones a la prensa.

Acompañado del diputado nacional Luis Lusquiños, el mandatario sanluiseño visitó a la dirigente social en el penal de mujeres del barrio Alto Comedero el sábado de Nochebuena hasta las 22, la hora límite para visitar a los internos.

"No pudimos brindar con sidra pero fue un grato momento donde conversamos mucho y le comenté que hace varios años tuve una situación parecida en la cárcel de Villa Devoto cuando fui a verlo a (Enrique) Gorriarán Merlo", dijo consultado por Télam.

Durante el mediodía el gobernador de San Luis visitó obras realizadas por cooperativas de la Tupac Amaru en el barrio de Alto Comedero por pedido de Sala.

La dirigente de la agrupación Tupac Amaru está detenida desde enero pasado y entre los delitos que se le imputan figuran asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión.

Este miércoles está previsto que se conozca el veredicto en el juicio que se le sigue por un escrache realizado en 2009 contra Gerardo Morales, cuando el actual gobernador jujeño ocupaba una banca de senador por la provincia.

La líder de la Tupac y diputada por el Parlasur, envió un mensaje en la víspera de Navidad desde la cárcel, donde agradeció el apoyo a la causa por su liberación y pidió más unidad para enfrentar al Gobierno.

"Agradezco a todos los compañeros que me vienen apoyando desde que estoy presa", asegura la dirigente social en el audio, difundido por el "Comité por la Libertad de Milagro Sala". "No solo luche por mi sino también por la Argentina, que la están destruyendo", agregó la dirigente, que está cerca de cumplir un año de prisión.

En ese sentido, Milagro Sala apuntó contra la administración de Cambiemos y apuntó directamente contra el Presidente. "Macri hoy no gobierna sino que gobiernan los empresarios", sentenció. "Hoy el país está pasando por una crisis muy dura, donde lamentablemente los únicos que pagamos somos los pobres y no los que más plata tienen".



PEÑA SOBRE MORALES

El jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, ponderó la gestión del gobernador Gerardo Morales en Jujuy, "transformando una provincia gobernada durante 30 años por la misma fuerza política, y que sufría durante los últimos años la situación de un Estado paralelo, de hechos de corrupción, de hechos de mafia y de hechos de violencia".

Peña respaldó la gestión del gobernador Morales en medio de las presiones internacionales por la liberación de la dirigente de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala, detenida desde hace casi un año por el escrache que sufriera Morales en 2009, cuando éste se desempeñaba por aquel entonces como senador nacional.

"Es de un proceso judicial de una provincia dentro de un sistema federal. Dentro de esa lógica, el Gobierno nacional vela por los tratados internacionales de derechos humanos y ha tenido una permanente interacción trasladando todas las opiniones internacionales y monitoreando las condiciones de detención. Es una discusión legal", advirtió.



