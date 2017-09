Milagro Sala recibió a familiares, militantes y a Víctor Hugo Morales

La líder de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, tuvo ayer su primer día para recibir visitas, familiares y allegados, entre quienes estuvieron sus hijos y el periodista Víctor Hugo Morales, en la vivienda de El Carmen, donde ahora cumple la prisión domiciliaria dictada por la Justicia.

El horario de visitas comenzó a las 8, cuando empezaron a llegar algunos allegados e integrantes de la organización Tupac Amaru, con la posibilidad de ingresar al domicilio -hasta un total de cuatro por vez-, según lo dispuesto por la justicia jujeña.

También ingresaron familiares directos, quienes tienen acceso libre, entre ellos el hijo de Sala, conocido por "Reptil", que llegó cerca del mediodía, y, un poco más tarde, arribó su otra hija, Claudia, llevando víveres y mercadería.

Uno de los integrantes del equipo de letrados de Sala, Ariel Ruarte, llevó distintos muebles en su camioneta para terminar de equipar la casa, entre ellos un colchón, puertas y banquetas.

A diferencia de la tarde del último jueves, en el momento en que Sala fue trasladada, los que fueron llegando debieron registrarse en el tráiler de Gendarmería, mecanismo un tanto más riguroso al dispuesto hace tres días, cuando solo se identificaban en el portón de ingreso.

En el interior de la casa también estaban su esposo, Raúl Noro, y Ricardo Carrizo, del Grupo de Curas en Opción por los Pobres e integrante del Comité de Liberación de Milagro Sala.

El operativo de seguridad se mostraba igual que en las jornadas previas, con dos efectivos de Gendarmería custodiando el portón de ingreso y un número igual en el tráiler realizando los registros, mientras que otros hacían guardia en los laterales de la casa.

Además había personal de Policía de la provincia realizando tareas de control en el ingreso al barrio y unos kilómetros antes, haciendo registros sobre la ruta de cada automóvil de paso por la zona, conocida como destino turístico.

Víctor Hugo Morales arribó poco después de las 13 al inmueble, luego de participar de un acto del Frente Unidad Ciudadana en la capital jujeña, en compañía del diputado provincial del Bloque por la Soberanía Popular, Juan Manuel Esquivel.

"Lo que ocurre con Milagro me toca muy de cerca, me toca el corazón y por eso he venido. Me da mucho gusto abrazarla y acompañarla un poco en esta etapa tan dura que le ha tocado vivir", dijo Morales a Télam.

Morales preveía pasar toda la tarde junto a la dirigente, quien no esperaba más visitas, para retirarse hacia las 19, cuando finaliza el permiso para personas ajenas a la familia, mecanismo previsto para los martes, jueves y sábados.

Sala está detenida desde enero de 2016, por causas en las que se la acusa de asociación ilícita, fraude, extorsión y amenazas en grado de tentativa, entre otros cargos.

La dirigente social estuvo detenida en la cárcel jujeña de Alto Comedero hasta este jueves, cuando fue trasladada para cumplir su prisión preventiva en el domicilio de El Carmen, a unos 30 kilómetros de la capital jujeña.