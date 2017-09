Milagro Sala desde su prisión domiciliaria: "tengo mucho dolor"

Milagro Sala deberá continuar en la vivienda de El Carmen donde ahora cumple la prisión domiciliaria dictada por la justicia, desde allí brindó una entrevista para el programa de Radio 10, "Secreto de Sumario", donde se quejó por las medidas de seguridad.

"Lo que más me asombró es la cantidad de cámaras. A las 9 de la mañana tengo que salir al balcón para avisarle que estoy a Gendarmería", dijo la líder jujeña.

Cuando le preguntaron qué fue lo que más valoró cuando estuvo en la cárcel, Sala aseguró que el amor a su familia. "Lo que más valoro es la gente querida y la familia...Lloré, lloré y lloré porque no podía creer que podía estar con mi familia", contó.

La dirigente criticó además el operativo al "estilo militar" en el que se realizó su traslado desde el penal hacia el domicilio donde se encuentra alojada e indicó que fue "rápido, para que no se entere nadie".

"No sé tener odio, a mí nadie me enseñó a tener odio, a tener rencor. Lo que sí tengo es dolor por la injusticia que estoy pasando", remarcó Sala y justificó: "hay tanto odio de ellos hacia nosotros. Nos tratan como los peores delincuentes, como asesinos, como narcotraficantes. No somos eso, somos gente de trabajo, de militancia".

Por otra parte, cargó contra el gobierno nacional por la situación del país en un contexto en el que "todos los días hay una marcha por trabajo" y "todo aumenta" y "aprietan a compañeros", dijo.