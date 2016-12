El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 29 diciembre 2016 Millonaria demanda de Sessa y otros juicios acosan la economía de Gimnasia Un millonario juicio de Gastón Sessa contra Gimnasia y Esgrima La Plata, que en 2012 se consideró despedido y, por lo dictaminado por la Justicia, el club deberá pagar 19 millones de pesos, impulsaron a la nueva dirigencia del "Lobo", encabezada por Gabriel Pellegrino, en llegar a un acuerdo con el ex futbolista.

El propio presidente del club señaló días atrás que el caso más urgente es el de Sessa, pero por el momento no hubo acercamiento entre las partes.

La gestión anterior de Daniel Onofri había firmado un convenio con el ex arquero, pero no lo cumplió, el juicio volvió a fojas cero y la Suprema Corte provincial dictaminó que Gimnasia deberá pagarle.

De mantenerse firme la sentencia, el club deberá afrontar este pago para el 31 de enero. Por el momento no hubo acuerdo con los abogados de Sessa para renegociar la deuda y aceptar un plan de pagos.

Días atrás, Gimnasia recibió un revés judicial por un juicio que le entabló el ex representante Juan Simón por el pase realizado en 1998 de Andrés Guglielminpietro al Milan de Italia, que en su momento era de 800.000 dólares y ahora la sentencia marcó 6 millones.

Otros juicios preocupantes que deberá resolver la nueva dirigencia de Gimnasia y que vienen de gestiones anteriores, son el de Angel Cappa por incumplimiento de contrato, de parte de All Boys de Santa Rosa, La Pampa, que reclama un porcentaje de la venta de Roberto Sosa al Udinese de Italia, también en el 98, y de un ex gerente del club cuyo reclamo asciende a casi 2 millones de pesos.

Estas cuestiones son prioritarias para el nuevo gobierno del club, que por el momento está condicionado para complacer los pedidos del técnico Gustavo Alfaro de reforzar al plantel con dos jugadores de jerarquía.

