Mineros despedidos tomaron la sede de ATE en Río Turbio

Caleta Olivia (agencia)La ocupación es por tiempo indeterminado y los manifestantes también exigen la renuncia de la dirigencia sindical local -que lidera Cristian Oliva- y que el Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) llame a nuevas elecciones.Uno de los delegados, Adonis Rojas, dijo que durante un año denunciaron irregularidades de la comisión normalizadora ya que hay serias evidencias de "complicidad entre el gremio y la empresa".En declaraciones a la corresponsalía del diario La Opinión Austral, Rojas recordó que en un plenario que se realizó el 29 de noviembre "decidimos nacionalizar nuestra lucha y por ello una delegación viajó a Buenos Aires", donde además de realizar una marcha de protesta los delegados mantuvieron encuentros con referentes de movimientos sociales y legisladores nacionales, exigiendo el cese de la intervención de la empresa.A todo esto, vale señalar que la gerencia de la minera que está a cargo de Francisco Roldán justificó los despidos en incumplimientos a normativas de la compañía y ausencias en tareas, pero además atribuyó responsabilidad a la comisión normalizadora de ATE Rio Turbio por no haber comunicado que algunos delegados se tomaran licencias gremiales.En efecto, Rojas confirmó que "nunca se entregó a la empresa la nota en la que figuraba que habíamos viajado y en mi caso quedé como que había faltado diez días sin aviso. Es por eso que denunciamos la complicidad de la comisión normalizadora del gremio con la empresa".Por otro lado, sostuvo que a pesar de las recientes cesantías "nosotros ya veníamos hablando de los despidos, del achicamiento de la empresa y del ajuste".QUE "RECAPACITEN"En tanto, el interventor en YCRT, Omar Zeidán, formuló declaraciones radiales a través de las cuales procuró minimizar el problema de los despidos y, por el contrario, instó a centrar atención prioritaria en la producción de carbón.Por ello criticó a quienes "se oponen a este objetivo empresarial", al tiempo que lanzó otra fuerte advertencia, al señalar que "el que no lo entiende, debe apartarse de la empresa".Apuntó además contra un sector sindical al que no mencionó, pero era evidente que se refería a quienes están nucleados en la Lista Naranja de ATE (opositora a la dirigencia provincial que encabeza Alejandro Garzón), a los cuales les pidió "que recapaciten" porque "el único camino es trabajar y producir"."Me parece injusto que se manejen con esa impunidad. Si no se trabaja, es imposible que puedan forman parte de la empresa. Apuntamos a la producción y queremos mostrar al país que somos una Santa Cruz activa", insistió.También aseguró que en la lista de cesanteados hay trabajadores que "ingresaron al yacimiento en estado de ebriedad" y que "cuando vemos los legajos, da pena".