Miquelarena solicitará que los fiscales puedan impugnar decisiones de jueces

La decisión de los jueces Mariano Nicosia y Martin Cosmaro de revocarles el jueves último la prisión preventiva a los imputados Antonio Zúñiga, Víctor Barrientos y Andrés Velázquez –integrantes de la Secretaría Municipal de Seguridad acusados de cobrar coimas en departamentos Vips y prostíbulos para facilitar su funcionamiento- obligó al procurador Jorge Miquelarena a manifestar su disconformidad con tal decisión.

En ese marco, el procurador general evaluó la necesidad de efectuar reformas en el Código Procesal Penal para que los fiscales tengan las mismas oportunidades con las que cuentan los defensores. También cuestionó que los tribunales deban estar constituidos por tres jueces a la hora que impartir justicia durante un juicio, ya que en algunos casos sólo se necesita de uno.

En contacto con Radio Bahía Engaño de Rawson, Miquelarena sostuvo: "hacen falta más juicios, más rápidos y eventualmente más condenas. El artículo 416 tiene un procedimiento rápido que da la posibilidad de que en un plazo de 60 días la persona sea llevada a juicio, pero habría que tener un juez que se dedique a este tipo de procedimientos rápidos" y terminar con los tribunales colegiados.

Planteó: "hay que aumentar el número de jueces tratando de que sea más unipersonal y menos colegiados. Hoy cuando el fiscal pide una pena superior a seis años va a un tribunal colegiado, es decir, que los juzgan tres jueces", graficó el jefe de los fiscales de Chubut.

En ese sentido entiende: "habría que subir ese piso para los juzgados unipersonales para que en lugar de tres haya uno para hacer juicio y por consecuencia habrá más juicios. Es dificultoso conformar los tribunales. Hay una serie de circunstancias que hacen que los juicios se demoren", cuestionó.

En cuanto a la causa que involucra a los integrantes de la Secretaría Municipal de Seguridad, el procurador cuestionó que después que la juez natural de la causa Daniela Arcuri dictó tres meses de prisión preventiva para los imputados, "la defensa apeló y un tribunal revisor revocó la decisión del juez en primera instancia, inclusive yendo más allá de lo que pidió el defensor".

En relación a esas decisiones, Miquelarena explicó: "no significa que la causa no se siga investigando. Si hubiera sido al revés y si la jueza de primera instancia (Daniela Arcuri) no hubiera hecho lugar al pedido de Fiscalía para prisión preventiva, la Fiscalía no tenía apelación, por lo que decimos que del mismo modo en que el defensor puede impugnar una decisión respecto a su defendido, los fiscales también deberían de poder impugnar una decisión que no los favorece", argumentó.