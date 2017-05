Miranda Barrera irá a juicio acusado de robar en una zapatería en Sarmiento

A pedido de la Fiscalía, el juez Alejandro Rosales elevó ayer a juicio oral y público una causa contra Elías Antonio Miranda Barrera, conocido por sus andanzas en Comodoro Rivadavia. Está acusado por el robo a un comercio ocurrido en setiembre de 2016. Según la imputación, junto a una mujer -no identificada- se alzó con numerosos pares de sandalias, botas, zapatos y dinero.

La Justicia de Sarmiento ayer dictó el acto de apertura de juicio oral y público contra Elías “El Chileno” Barrera, quien el martes realizaba un trámite en el Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia y terminó detenido. Es que un integrante de la Brigada de Investigaciones sabía que tenía pedido de captura por parte de la Oficina Judicial de la vecina ciudad y lo detuvo.Miranda Barrera ayer participó de la audiencia preliminar por la causa en la que está imputado por el delito de robo simple. La fiscal Laura Castagno presentó la pieza acusatoria describiendo que el ilícito ocurrido el 13 de setiembre del año pasado, en una zapatería de la calle España, entre Uruguay y Patagonia.Según la acusación, entre las 12:49 y las 13:30 "El Chileno" y una mujer -no identificada- dañaron la puerta de acceso e ingresaron al comercio. Según los investigadores se alzaron con la caja registradora que contenía $2000, 7 pares de botas largas, 18 pares de sandalias, 17 pares de zapatos, 2 pares de zapatillas, 3 billeteras de dama y una valija grande. La pareja cargó los elementos en un Chevrolet Corsa y escapó por calle España.Para las audiencias de debate, la fiscal adelantó que presentará doce medios de prueba documentales y diecisiete testimoniales. En cuanto a la calificación legal confirmó que será juzgado como presunto autor del delito de robo simple, indicaron fuentes judiciales.Castagno anticipó que solicitará que se le imponga la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo y también pedirá la declaración de reincidencia contra el acusado.Barrera Miranda fue asistido por el abogado adjunto de la Defensa Pública, Gustavo Oyarzun, quien no formuló objeciones sobre la acusación ni los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público Fiscal para el debate.Así tras escuchar a las partes, el magistrado dio lugar al acto de apertura de juicio oral y público contra Miranda. Además, resolvió declarar admisible la totalidad de la prueba ofrecida por la parte acusadora.Rosales también ordenó que el sospechoso no pueda salir de Comodoro Rivadavia sin autorización legal, debiendo presentarse cada 15 días en la Seccional Séptima.