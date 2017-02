Miriam Lanzoni negó la separación de Christian Halbinger

Miriam Lanzoni negó que se haya separado de su flamante affaire, el millonario empresario, Christian Halbinger.

La información sobre la ruptura, luego de que la pareja pasara varios días juntos en Punta del Este, fue lanzada por Ángel de Brito, pero ahora la actriz salió a aclarar los tantos.

"Chris no es del medio, así que no voy a hablar de él ni de la relación. No es verdad lo que se dijo, no me separé y está todo bien. Creo que la confusión o esto que están diciendo puede ser porque cuando me piden que hable de la relación, yo lo minimizo o evito tocar el tema. Pero no es porque no esté con él, sino porque quiero resguardarlo", dijo en una entrevista con la revista Paparazzi.

Luego aclaró que si bien están juntos, "no son novios". "Es un amigo que estoy conociendo y la pasamos muy bien. Queremos ir de a poco. La verdad es esa, es muy reciente y estamos yendo despacio", comentó.

