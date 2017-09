Mirtha Legrand bancó a Romina Manguel en la pelea con Feinmann

Romina Manguel estuvo de invitada a la mesa de Mirtha Legrand y la diva no dejó pasar la oportunidad para preguntarle por su pelea con Eduardo Feinmann, quien era su compañero de Animales sueltos.

La discusión que tuvieron al aire devino en la renuncia del periodista al programa conducido por Alejandro Fantino. Pero Manguel dijo que esa pelea no tuvo que ver ciento por ciento con la salida de su colega.

"Tengo entendido que él está muy cansado, está en A24 también, le está yendo muy bien y tenía ganas de irse. Lo que detonó (la renuncia) fue este episodio, pero no fue la decisión que lo llevó a irse", comentó.

Mirtha le preguntó por qué se habían peleado, y ella comentó: "me hizo 'shhh'". "Tengo dos hijas y no quiero que lo naturalicen. No me consideré feminista hasta que tuve hijas mujeres y amigas que me han enseñado", agregó sobre su reacción en ese momento.

Luego de escuchar el relato de Manguel, la conductora tomó postura: "yo soy famosa en interrumpir, pero que me hagan 'shhh', me levanto de la mesa y me voy".

"Que haya interrumpido no lo justifica", sentenció Manguel, en esa misma sintonía.