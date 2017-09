Mirtha Legrand: "entiendo que el Presidente pidió que no se hable"

Mirtha Legrand apuntó con todo contra los máximos referentes de la política nacional, Mauricio Macri y Cristina Kirchner, en una nota en Intrusos.

Por un lado, hizo una fuerte acusación en torno a las decisiones del actual mandatario respeto al caso de la desaparición de Santiago Maldonado: "esto nos asusta. Me pongo en el lugar de la madre. Yo perdí un hijo pero por una enfermedad; esta madre no sabe si está vivo, si está muerto, si está en Chile. Yo escucho todo y me informo y entiendo que el Presidente dio la orden de que no se hable más del tema. Bueno, entonces investiguen señores".

Después, al ser consultada sobre un posible triunfo de Cristina Kirchner, respondió con contundencia: "sería más violento todavía. Esta violencia de hoy tiene que ver con el kirchnerismo y el anarquismo".

La actriz también se hizo tiempo para criticar la entrevista de Marcelo Tinelli con la parodia de Cristina realizada por Martín Bossi: "fue horrible lo que hizo Tinelli con la parodia de Cristina (de Martín Bossi), y creo que el presidente Macri no debería haber participado. Fue desafortunada su aparición en esa parodia ".