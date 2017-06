Mirtha Legrand no se acuerda del nombre de la novia de Nacho Viale

Mirtha Legrand celebró en su programa el premio especial que le entregaron en los Martín Fierro. Es así que comenzó a agradecer a todos sus seres queridos.

Pero mientras nombraba a sus familiares y amistades protagonizó un incómodo momento cuando, otra vez, se olvidó el nombre de Lucía Pedraza, la novia de Nacho Viale. Ya le había pasado en el Hilton.

"La novia de Nacho.... eh... recuérdenme el apellido...¡Pedraza! ¿Liliana, no? Ah no, ¡Luciana, Luciana! Ha tenido tantas novias, chicos, tengo que aprender. Me había aprendido el nombre de la otra... disculpen. Pero está muy enamorado me parece", lanzó cuando se le dificultó mencionarla.

