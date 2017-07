Mirtha Legrand vs. Andy Kusnetzoff por su programa: "no me copien"

Mirtha Legrand está enfrentada con Andy Kusnetzoff por las semejanzas de su histórico ciclo en El Trece con PH (Podemos Hablar), el nuevo programa de Telefe.

"Yo no copio, no me copien. Voy a hablar con Martín Kweller y le voy a decir que no copie, lo tengo registrado, así que es una copia", lanzó Mirtha respecto al ciclo que produce Endemol.

"Está mal eso, además Andy tiene talento para hacer otras cosa. ¿Por qué me va a copiar si yo no copio a nadie?... Están en una mesa, comen... Ahora comen en todos lados. Yo no copio, que no me copien", reiteró.

El ciclo de Andy comenzó hace dos sábados y consiste en que los invitados luego de responder diez preguntas para ver qué tienen en común, se juntan alrededor de una mesa rectangular a charlar de diversos temas.

