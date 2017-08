Misteriosas desapariciones de saldo en las tarjetas SUBE

Ariel fue a realizar la carga de su tarjeta SUBE (Sistema Único de Boleto Electrónico) el viernes a las 17:00 y decidió poner 200 pesos para despreocuparse hasta llegado fin de mes de la carga, realizó un viaje de vuelta hasta su casa y al otro día cuando se dirigía a su trabajo se encontró con que la máquina marcaba un "X" roja.

El usuario sorprendido por la situación pasó tres veces la tarjeta y le consultó al chofer qué era lo que sucedía a lo que éste respondió: "no tenés crédito en la tarjeta", entre la indignación y la bronca Ariel buscó el papel que comprobaba su carga pero no lo encontró, pero de todas maneras decidió acercarse hasta el lugar donde había realizado la carga.

Al llegar al lugar le consultó al joven que atendía si le podía decir el saldo, para corroborar que no haya sido un error de la máquina del transporte y le dijo lo mismo y agregó: "dice que tenés menos 13 pesos, está vacía" a lo que le comentó lo sucedido el día anterior y éste respondió: "no sos la única persona al que le pasó esto, pero no podemos hacer nada porque no hay comprobante".

Como la de Ariel llegaron otros tres casos reclamando la misma situación pero con un problema en común, no tenían el comprobante de la compra ya que lo tiraron, por lo que se recomienda guardar todo comprobante y al vivir una situación similar reclamar en el comercio y hacer la denuncia en Defensa al Consumidor ubicada en Sarmiento 975.