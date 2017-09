El Patagónico | Deportes - 20 septiembre 2017 Modificaciones en el reglamento

La Comisión Técnica de la Asociación de Clubes de Básquet informa las modificaciones reglamentarias que se aplicarán a partir de esta noche, con el comienzo del Super 20.

El máximo de miembros que conforman la delegación que acompañan al equipo con funciones especiales y que pueden sentarse en la banca de sustitutos se ha aumentado a 7 personas, en consecuencia podrá haber un máximo de 16 personas sentadas en las bancas mientras se juega el partido.

El número total de miembros que conforman un equipo es de 21 personas: 12 jugadores, 1 entrenador, 1 asistente y 7 miembros acompañantes y con funciones especiales.

Esta normativa podrá ser modificada por las Federaciones Nacionales para sus competencias.

Para evitar retrasos en el horario de comienzo de los partidos el listado de los miembros del equipo y toda la información adicional se dará al apuntador al menos 40 minutos antes de la hora oficial de comienzo del partido.

Cuando un jugador está en acto de lanzamiento y recibe falta personal normal y luego pasa la pelota, se debe considerar que ya no está en acto de lanzamiento.

La Regla en líneas generales no ha sufrido modificación, el Comité central de FIBA intenta tener una regla que hable el mismo idioma en todo el mundo por ello incorpora reglas que son de aplicación en el ámbito de la NBA, el cambio se focaliza en el jugador en movimiento que tiene un pie en contacto con el piso al momento de controlar la pelota para lanzar al cesto, iniciar o finalizar un dribling.

Un jugador que controla la pelota mientras esta en movimiento ya sea producto de un pase o al finalizar un dribling, puede dar 2 pasos para detenerse.

Si un jugador recibe la pelota mientras está en movimiento, podrá dar un primer paso con uno o ambos pies y que denominaremos (paso 0) al momento o justo después de controlar la pelota, y un segundo paso con uno o ambos pies que llamaremos (paso 1), este ¨paso 1¨ es el pie de pivote; es por eso que si el jugador recibe un pase podrá apoyar el primer pie luego de controlar la pelota (paso 0), dar el segundo paso (paso 1 y pie de pivote) y comenzar un dribling antes de levantar el pie del paso 1.



¿CUÁL ES EL CAMBIO A LA REGLA EN CONCRETO?



Lo que ocurría antes era que si un jugador estaba en movimiento y controlaba la pelota o finalizaba un dribling, y un pie estaba en el suelo, ese era el pie de pivote, es decir, ese pie sería el ¨paso 1¨ de nuestro ejemplo. Si ese jugador levantaba ese pie antes de soltar la pelota para driblear cometía violación. De igual manera si el jugador levantaba ese pie para lanzar o pasar, debía desprenderse de la pelota antes de volver a apoyar ese pie.

Con la modificación del 1 de octubre de 2017 ese pie que se apoya en el piso al controlar la pelota al obtenerla, recibirla o finalizar un dribling, es el paso 0 y su pie de pivote se establecerá cuando el segundo pie (paso 1) toque el suelo después de controlar la pelota.

Esta regla no cuenta con un jugador en el aire, solo con los jugadores que se desplazan apoyando alternadamente uno y otro pie, si un jugador controla la pelota estando sus dos pies en el aire, el primer pie que toca el piso será el pie de pivote al momento que apoye el otro pie.

De igual manera, si el jugador está detenido e inicia un dribling para comenzar un desplazamiento, la pelota deberá salir de la mano del jugador antes de levantar el pie de pivote.



FALTA ANTIDEPORTIVA



Se hace énfasis en los contactos durante la transición de los equipos al modo que lo estamos trabajando en nuestro país, el criterio para determinar estas faltas antideportivas es desentenderse de la pelota, la referencia por nosotros transmitida se sostiene: no enfrentar al jugador en una posición legal de defensa o que de la pauta que no tiene posibilidad de defender y luego genere el contacto, esta acción muestra que el defensor esta desentendido de la pelota.

Esta regla es de aplicación hasta que el jugador en ataque inicie un acto de lanzamiento.



FALTA DESCALIFICADORA



Un jugador será descalificado por el resto del partido cuando se le sancione 1 falta técnica y 1 falta antideportiva.



PENALIZACIÓN DE FALTAS



De sancionarse una falta descalificadora a un jugador en cancha que resulte ser la 6ta falta, o de sancionarse una falta descalificadora a un miembro del banco de equipos, la falta debe anotarse al entrenador como B2 y su penalización será 2 tiros libres y pelota como cualquier falta descalificadora.

En definitiva, esta modificación aplica a todas las faltas descalificadoras contra el personal de banco de equipos: Entrenadores, asistentes, sustitutos, miembros de equipo y jugadores excluidos e incluye las faltas descalificadoras resultantes de una reyerta.



